Yapay zekâ, IoT ve temassız ödemelere odaklanacağız
Türkiye’de kredi kartı kullanımında madalyonun iki tarafı var. Bir tarafında, ödeme güçlüğü çeken, yasal takibe uğrayan kart kullanıcı sayısındaki artış, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın yeniden yapılandırmaya ilişkin kredilendirme çalışmaları var.
Diğer tarafında ise kullanım oranı sürekli artarak kayıtdışı ekonomiyi küçülten, teknolojideki değişim ve dönüşümü hızlandıran çalışmalar var. Türkiye’yi kartlı ve nakitsiz ödemeler toplumu haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2018’deki gelişmeleri ve son verileri paylaştı.
BKM’nin verilerine göre, toplam kartlı ödeme tutarı, 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştı. Kredi kartıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 38 arttı.
2018’de kredi kartı adedi 66,3 milyona, banka kartı adedi ise 146,4 milyona yükseldi. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 213 milyon oldu. 2018’de her üç kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla gerçekleşti.
Değerlendirme toplantısında bir araya geldiğimiz BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 66,3 milyon kredi kartını 25,6 milyon kişinin kullandığını, bu açıdan bakıldığında en az 25 milyon kişinin daha kredi kartı kullanmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Canko, 2018’de ödemeler dünyasına yenilikçi ürünlerle öncülük etmeyi sürdürdüklerini söyledi.
2019’da da inovatif ödeme teknolojilerini geliştirmeye, finansal okuryazarlık konusunda bilinirliğin artması yönünde çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti. Dr. Soner Canko, bu hedef doğrultusunda 2019 yılı ajandalarındaki ana başlıkları; yapay zekâ, nesnelerin interneti (IOT), büyük veri, anlık ödemeler, mobil temassız ödeme, akıllı şehirler, kare kodla ödemeler ve biyometri olarak sıraladı.
Temassız ödemeler konusuna ayrı bir parantez açan Canko, “2017’de 42 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı 2018’de yüzde 40 artarak 58 milyon adede yükseldi. 2018’de temassız özellikli terminal adedi de 1 milyon adedi geçti” dedi. Artık her iki kart kabul noktasından birinin temassızı desteklediğine değinen Canko, bu alandaki çalışmaları artıracaklarını ve temassız ödemeyi yaygınlaştıracaklarını da sözlerine ekledi.
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