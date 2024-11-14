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Yapı Kredi, 1,74 milyar liralık gecikmiş alacaklarını sattı

Yapı Kredi Bankası, toplamda 1,74 milyar TL'lik tahsili gecikmiş alacak tutarını 421,1 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine satmaya karar verdi.

14 Kasım 2024 | 10:22
Yapı Kredi, 1,74 milyar liralık gecikmiş alacaklarını sattı

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bu satış işlemi 13 Kasım 2024 tarihinde yönetim kurulu kararıyla onaylandı. Bankanın 30 Eylül 2024 itibarıyla tahsili gecikmiş alacak olarak kaydedilen bu tutarın satışı, belirli varlık yönetim şirketlerine gerçekleştirildi.

Satış yapılan varlık yönetim şirketleri ise şöyle sıralandı:

Denge Varlık Yönetim A.Ş.
Emir Varlık Yönetim A.Ş.
EPS Varlık Yönetim A.Ş.
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
GSD Varlık Yönetim A.Ş.
Ortak Varlık Yönetim A.Ş.
Pozitif Varlık Yönetim A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
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