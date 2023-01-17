Yapı Kredi, Açık Bankacılık hizmetlerini kullanıma açtı

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen Açık Bankacılık hizmetlerinin TCMB'nin kararıyla kullanıma açılması ile birlikte Yapı Kredi müşterileri, Yapı Kredi Mobil ve internet şubesi üzerinden diğer kurumlarda bulunan vadesiz hesaplarını takip edip başka bankada bulunan hesaplarından para transferi işlemlerini de kolayca gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Açık Bankacılık ile bankacılık müşterilerine uygun, katma değerli ürün ve hizmetler sunmanın rekabet açısından daha da kritik hale geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Açık Bankacılık, finans sektöründeki rekabeti artırarak ürün ve hizmet kalitesinin gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Bankalar ve diğer finansal kuruluşların sunacağı yeni iş modelleri ile müşterilere yeni fırsatlar sunacak. Gitgide teknolojinin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bu dönemde, artık tek bir noktadan pek çok çözüm karşılanabiliyor.

Şimdi TCMB'nin Açık Bankacılık regülasyonu ile birlikte müşterilerimize bu hizmeti sunma fırsatını elde ettik. Açık Bankacılık ile müşterilerimiz, tek bir noktadan hesaplarını takip edebilecek ve para transferlerini yönetebilecek. Yenilik için daha geniş alan yaratan bu uygulama ile ürünlerde çeşitlilik fırsatı da doğacak. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürünleri ve hizmetleri daha iyi bir şekilde anlayıp onlara bu hizmetleri kolay ve hızlı bir şekilde sunmaya devam edeceğiz."