ARA
Bist 100
7950,65
1,76%
Bist 100
Dolar/TL
29,0557
0,2574%
Dolar/TL
Euro/TL
31,7314
-0,6015%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0921
-0,6527%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1899,15
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • Yapı Kredi'den deprem bölgesine 80 milyon dolarlık kaynak

Yapı Kredi'den deprem bölgesine 80 milyon dolarlık kaynak

Yapı Kredi, deprem bölgesine destek olmak amacıyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 80 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladı.

15 Aralık 2023 | 15:38
0
Yapı Kredi'den deprem bölgesine 80 milyon dolarlık kaynak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yaralarını sarabilmek için ilk günden itibaren tüm gücüyle çalışan Yapı Kredi, bölgede sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına da çalışmaya devam ediyor.

Banka, yılın ilk yarısında deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerinin dış ticaret finansmanında kullanılması adına imzaladığı 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredisine ek olarak Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Müşteri İletişim Merkezi ekiplerini oluşturmuş ve dünyanın her yerinden çağrı almaya başlamıştı.

Afet bölgesi için ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerine devam eden Yapı Kredi, Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiği Yarınlara Kartopu projesinin başlangıcını da yine deprem bölgesindeki çocuklar ile gerçekleştirdi.

Deprem bölgesi için sağladığı finansman çeşitlerini artırmak için çalışan Yapı Kredi'nin, IFC ile imzaladığı anlaşma kapsamında sağlanan 80 milyon dolarlık kaynak, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinin kalkındırılması ve bölgede hayatın normale dönmesinin hızlandırılması adına kullanılacak. Banka, gelecek dönemde de deprem bölgesinde yaraları sarmak için var gücüyle çalışmaya devam edecek.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1899,15 0,09%
  • ALTIN ONS 2033 -0,17%
  • BIST 100 7950,65 1,76%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0557 0,2574%
  • EURO/TURK LIRASI 31,7314 -0,6015%
  • EURO/USD 1,0921 -0,6527%
  • INGILIZ STERLINI 1,27139 -0,45217%
  • JAPON YENI 141,79 -0,009%
  • KANADA DOLARI 1,33863 -0,13727%
  • RUS RUBLESI 90,549 1,1947%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul'un 73 yıllık lokantası nasıl kuruldu?
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış geliyor! 7 il için uyarı var!
GERİ
İLERİ
İstanbul'un 73 yıllık lokantası nasıl kuruldu?
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL