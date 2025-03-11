ARA
DOLAR
36,59
0,13%
DOLAR
EURO
39,97
0,92%
EURO
GRAM ALTIN
3421,47
0,81%
GRAM ALTIN
BIST 100
10479,07
0,55%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • Yapı Kredi Portföy'den yatırımcılara 4 yeni fon

Yapı Kredi Portföy'den yatırımcılara 4 yeni fon

Yapı Kredi Portföy, yatırımcılarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ürün portföylerini çeşitlendirmek amacıyla bünyesine 4 yeni fon eklediğini duyurdu.

11 Mart 2025 | 13:04
Yapı Kredi Portföy'den yatırımcılara 4 yeni fon

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Portföy, yatırımcılarına sunduğu fon yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Yapı Kredi Portföy, yenilikçi ve farklı risk profillerini hedefleyen stratejilerle halka arz edilen fonları arasına "Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fonu" (YBH), "Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu" (YMH), "Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fonu" (FLS) ve "Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonu"nu (YHI) ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, ürün portföylerini çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Uzman yönetici kadromuz, kaliteli hizmet anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımızla yatırımcılarımızı farklı stratejilere sahip fonlarımızla bir adım öne taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka arzları geçen ay tamamlanan, değişen ekonomik konjonktüre uyumlu şekilde oluşturdukları 4 yeni fonu müşterilerle buluşturduklarını kaydeden Peker, Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest Fonu'nda yatırım stratejisinin, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak üzerine kurulu olduğunu, fon toplam değerinin en az yüzde 80'inin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen 5-15 yıl arası borçlanma araçları ve kira sertifikalarına yatırıldığını belirtti.

Peker, Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu'nun, yatırım stratejisi doğrultusunda, BIST'te işlem gören ortaklık paylarının yarattığı getiriyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) endekslerinde açılan borsa yatırım fonlarındaki pozisyonlardan kazanılan getiriyi birleştirdiğini, bu fonla lira bazında mevduat üzeri mutlak getiri elde etmeyi planladıklarını bildirdi.

‘YATIRIMCISINA AVRO PARA BİRİMİNDE GETİRİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR’

Yapı Kredi Portföy Florya Serbest Fonu'nda fon toplam değerinin en az yüzde 80'inin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırıldığına işaret eden Peker, "Bu fon, aynı zamanda yabancı borsa yatırım fonlarında pozisyon alarak yabancı hisse senedi endekslerinin getirisinden yatırımcılarına avro para biriminden getiri sağlamayı hedefliyor." değerlendirmesini yaptı.

Sektör odaklı tematik fonlarına, ilerleyen dönemde büyüme potansiyeliyle öne çıkan inşaat sektörünü eklediklerini aktaran Peker, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonumuz ile Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ortak olarak, kıstas üstü getiri elde etmeyi amaçlıyoruz. Farklı stratejilere sahip, zengin ürün portföyümüzle, önümüzdeki dönemde de yenilikçi adımlarımızla hizmet kalitemizi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz." AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3421,47 0,81%
  • ALTIN ONS 2908,42 0,66%
  • BIST 100 10479,07 0,55%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,982 0,481%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44132 -0,18249%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,25 -3,4156%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5902 0,1319%
  • EURO/DOLAR 1,0916 0,7536%
  • EURO/TURK LIRASI 39,9739 0,9207%
  • STERLIN/DOLAR 1,2937 0,4562%
Borsa Haberleri
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL