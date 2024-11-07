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Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladı

Yapı Kredi çift dilimli toplam 1,05 milyar dolarlık sürdürülebilir temalı sendikasyon kredisi sağladı.

07 Kasım 2024 | 09:42
Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladı

Yapı Kredi sendikasyon kredisi temin etti. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka 367 gün vadeli 605,4 milyon dolar ve 410,1 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 1,05 milyar dolarlık sürdürülebilir temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Açıklamaya göre 24 ülkeden 45 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti dolar ve euro için sırasıyla SOFR + yüzde 1,75 ve Euribor + yüzde 1,50 olarak gerçekleşti.

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