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Yapı Kredi'ye 580 milyon dolarlık sosyal sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 21 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 580 milyon dolar sosyal sendikasyon kredisi sağladı.

01 Haziran 2023 | 10:23
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Yapı Kredi'ye 580 milyon dolarlık sosyal sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin imzaladığı ilk sosyal sendikasyon kredisi olan 580 milyon dolarlık işlem, depremden etkilenen illerdeki müşterilerin dış ticaret işlemlerinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sağladıkları sendikasyon kredisiyle ülke ekonomisine ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, "Hepimizi derinden etkileyen depremin yaralarını sarmak için Yapı Kredi olarak ilk günden itibaren var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zorlu dönemde imza attığımız ilk sosyal temalı sendikasyon kredimizle ülkemiz ekonomisine 580 milyon dolar destek sağlayacağız. Sosyal sendikasyon olarak sağladığımız bu kaynak, deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanına yönlendirilecek. Böylece gücümüzü aldığımız ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin, 201,5 milyon dolar ve 353,4 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, toplam maliyeti ise sırasıyla SOFR + yüzde 4,25 ve Euribor + yüzde 4,00 oldu.

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation; aracılığını ise Abu Dhabi Commercial Bank üstlendi.

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