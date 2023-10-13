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  • Yapı Kredi’ye uluslararası piyasalardan yaklaşık 1 milyar dolar yeni kaynak

Yapı Kredi’ye uluslararası piyasalardan yaklaşık 1 milyar dolar yeni kaynak

Yapı Kredi, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları (Diversified Payment Rights- DPR) işlemi gerçekleştirdi.

13 Ekim 2023 | 20:30
Son Güncellenme: 13 Ekim 2023 | 20:37
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Yapı Kredi’ye uluslararası piyasalardan yaklaşık 1 milyar dolar yeni kaynak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, DPR programı altında 5 ile 8 yıl vadeli, 8 yatırımcının katılımı ile 889,4 milyon dolar ve 100 milyon avro fonlama işlemini hayata geçirdi. Bu işlemlerden sağlanan fon ile Yapı Kredi, ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlayarak desteğini sürdürdü. Kaynağın yaklaşık 310 milyon dolarlık kısmı sürdürülebilir temalı olurken, 203 milyon dolarlık kısmı uluslararası finans kuruluşları ve sürdürülebilir fonlardan temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak adına çalıştıklarının altının çizdi.

2023'te de uluslararası işlemler ile kaynakların çeşitlendirilmesine odaklandıklarını belirten Erün, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısında, depremden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde kullandırılmak üzere 580 milyon dolar tutarındaki ilk sosyal sendikasyon kredisi anlaşmamızı imzalamış ardından da 500 milyon dolar tutarındaki ilk sürdürülebilir eurobond ihracımızı gerçekleştirmiştik. Sürdürülebilir finans anlamında çalışmalarımızı da destekleyen söz konusu işlemler, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin bir simgesi oldu. Son olarak gerçekleştirdiğimiz DPR işlemleri, dünyada belirsizliğin arttığı ve her anlamda maliyetlerin yükseldiği bu ortamda, kaynakların çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ekseninde kaynak yaratmaya yönelik yoğun çabamızın bir sonucu olarak tamamlandı. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

 

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