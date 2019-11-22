Yapılandırmalarda alt limit olmalı
Türkiye Bankalar Birliği’nin ekim ayındaki açıklamasıyla banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulaması devreye alınmıştı.
Banka ve finansal kurumlarına 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler bu uygulamadan yararlanmaya başlamıştı. Küçük ölçekli şirketlerde ise uygulamaya başlanması için onay süreci bekleniyordu.
Önceki hafta finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL’nin altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama da yürürlüğe girdi. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular ise bu süreçten yararlanamayacak. FYY sürecine alınabilecek borçlular, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine başvuruda bulunabilecek.
Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan ediliyor. Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak.
Böylece, Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin icra takibi yapamayacak, mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacak.
Borçlunun başvuru tarihinden önceki işlemler ise finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecek. Konuştuğumuz bir finans şirketinin genel müdürü, yapılan düzenlemelerin genel olarak olumlu olduğunu, ekonomiyi rahatlatma adına doğru kararlar alındığını söylüyor.
Ekim ayından bu yana 25 milyon TL üstü kredi borcu olan şirketlerde yeniden yapılandırmaların şimdilik yetersiz de olsa görülmeye başlandığını ifade eden bankacı, burada 25 milyon TL altı işlemlerle ilgili ise bir alt limit getirilmesi gerektiği kanaatinde.
Bankacı, 50-100 bin TL gibi küçük hacimli kredilerde var olan ödeme şablonlarının devam etmesi gerektiğini sözlerine ekliyor. BDDK’nın dokuz aylık verilerine göre, KOBİ segmentinde 606,7 milyar TL nakti kredi kullandırılmış durumda.
56,1 milyar TL de takipte kredi mevcut. Yine aynı dönem verilerine göre 3,1 milyon KOBİ var. Bunun 2 milyon 570 bini mikro işletme niteliğindeki KOBİ’lerden oluşuyor. 265 bin mikro KOBİ de yasal takipte.
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