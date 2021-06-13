Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) kurmak ve yönetmek amacıyla 2015’te kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi; yeni yatırımlarla portföy büyüklüğünü yıl sonunda 4 milyar TL’ye taşımayı planlıyor.

Geçen süreçte Getir, Turk.net, GTC Güneş Sistemleri ve Sina Biyoteknoloji gibi şirketler başta olmak üzere 19 fonla yatırımlarını sürdüren şirketin, yeni yatırımları enerji, gıda ve teknoloji alanlarında olacak.

19 yatırım fonunun 11’inin gayrimenkul alanında olduğunu ifade eden Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, bu yılın ilk dört ayında 2,5 milyar TL’lik bir portföyü yönettiklerini söylüyor.

Fon büyüklüğünü yıl sonununda 4 milyar TL’ye taşımak istediklerini belirten Çamlıbel, aktif fon sayısını ise 30’a çıkaracaklarını belirtiyor. Sibel Atik, M. Emre Çamlıbel ile Re-Pie Portföy Yönetimi’nin yeni dönem iş planlarını konuştu.

PORTFÖYÜ GENİŞLETİYOR

Özel sermaye ve risk sermayesi alanlarında yaptığımız yatırımlarla sermaye piyasalarıyla reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir yüksek getiri sağlamayı amaçlıyoruz.

2020 başında 464 milyon TL olan portföy büyüklüğümüzü bir yılda pandemiye rağmen 866 milyon TL’ye, 2021’in ilk dört ayında 2,5 milyar TL’ye yükselttik.

19 yatırım fonu var. 11’i GYF, sekizi ise çeşitli şirketlere yatırım yapan GSYF. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda farklı alanlarda yaptığımız yeni satın alma ve yatırımlarla portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz.

ÖNE ÇIKAN ALANLAR

Pandemide enerji, gıda, tarım ve teknoloji girişimlerine yatırımlarımız arttı ve bu alanlarda fonlar kurduk. Ayrıca bir gıda fonu da kurduk ve halka arz öncesi olarak azınlık hissesi için bir ihracat şirketine yatırım yapmayı planlıyoruz. Hibrit teknoloji fonuna da 25 milyon değerinde yatırım yaparak buradaki fon büyüklüğümüzü de 125 milyon TL’ye yükselteceğiz.

Gayrimenkul, teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fintech, nesnelerin interneti, eğitim ve inşaat teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda 20’ye yakın girişime daha yatırım hedefliyoruz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI

Enerji yatırımlarını büyütmek için 98,5 milyon dolar ve 30 milyon dolar büyüklükte iki yeni fon kurduk. Bu fonlar, özellikle yenilenebilir enerji ve organik mineral gübre olmak üzere elektrik üretim işine yatırım yapacak. 98,5 milyon dolar yatırımla Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim’i bünyemize kattık.

Türkiye’nin kurulu elektrik üretim gücü; rüzgar, güneş ve jeotermal enerjilerinin devreye girmesi, gaz ve ithal kömür kurulu güç kapasitelerinin artırılmasıyla büyüyerek çeşitlendi.

Biz de yatırımımızı yenilenebilir enerjiye yönlendirdik. Amacımız; mevcut biogaz üretimimize ek olarak yeni yatırımlar yaparak organomineral gübre tesisi ve hibrit güneş enerji santrali tesisleri kurarak üretim kapasitesini ve büyümesini artırmak olacak.