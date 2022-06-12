Bu ekosistemi daha güçlü kılmak adına, başta uluslararası ticaret alanında olmak üzere finansal hizmetlerin tümüne yönelik İFM’de sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımların benimsenmesi ve teşvik edilmesi planlanıyor. Ayrıca, stratejik sektörlere yönelik öncelikle diğer finans merkezleri olmak üzere uluslararası kurumlar ve ülkelerle yapılacak iş birliklerinin, gelecek dönem İstanbul Finans Merkezi’ni küresel alanda ön plana çıkarması bekleniyor.