Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'in İslami finans alanında faaliyet gösteren kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirilen söz konusu işlemle Ziraat Bankası, orta-uzun vadeli kaynaklarını güçlendirmeye ve dış finansmanda çeşitliliği artırmaya devam ederken, Türkiye’nin dış ticaret hacmine ve ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlamayı sürdürüyor.

Açıklamada murabaha işlemine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, son dönemde küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin finansmana erişimde yeni modelleri ve uluslararası işbirliklerini daha da önemli hale getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Kuveyt’in önde gelen finansal kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu yüksek tutarlı murabaha işlemi, bankamıza ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenin ve iki ülke arasında artan işbirliğinin açık bir göstergesidir. Bu tür işbirlikleriyle hem büyük ölçekli firmalara hem de KOBİ'lere dış ticaretin finansmanı alanında sunduğumuz çözümleri artırırken, ekonomimizin büyümesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sağlam finansal yapımız, global piyasalardaki güçlü muhabir ağımız, kurumsal bankacılıkta ve dış ticarette artan etkinliğimiz ve stratejik vizyonumuz sayesinde önümüzdeki dönemde de benzer nitelikte işlemleri artırmayı hedefliyoruz."





