ARA
DOLAR
39,67
0,14%
DOLAR
EURO
45,70
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
4295,84
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9203,37
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • Ziraat Bankası’dan 500 milyon dolarlık yeni finansman

Ziraat Bankası’dan 500 milyon dolarlık yeni finansman

Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanı için yurt dışından sağladığı 3 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki finansman işlemini tamamladı.

18 Haziran 2025 | 11:29
Ziraat Bankası’dan 500 milyon dolarlık yeni finansman

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'in İslami finans alanında faaliyet gösteren kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirilen söz konusu işlemle Ziraat Bankası, orta-uzun vadeli kaynaklarını güçlendirmeye ve dış finansmanda çeşitliliği artırmaya devam ederken, Türkiye’nin dış ticaret hacmine ve ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlamayı sürdürüyor.

Açıklamada murabaha işlemine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, son dönemde küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin finansmana erişimde yeni modelleri ve uluslararası işbirliklerini daha da önemli hale getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Kuveyt’in önde gelen finansal kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu yüksek tutarlı murabaha işlemi, bankamıza ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenin ve iki ülke arasında artan işbirliğinin açık bir göstergesidir. Bu tür işbirlikleriyle hem büyük ölçekli firmalara hem de KOBİ'lere dış ticaretin finansmanı alanında sunduğumuz çözümleri artırırken, ekonomimizin büyümesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sağlam finansal yapımız, global piyasalardaki güçlü muhabir ağımız, kurumsal bankacılıkta ve dış ticarette artan etkinliğimiz ve stratejik vizyonumuz sayesinde önümüzdeki dönemde de benzer nitelikte işlemleri artırmayı hedefliyoruz."



 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4295,84 0,05%
  • ALTIN ONS 3367,85 -0,08%
  • BIST 100 9203,37 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,107 0,407%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37365 0,26276%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6739 0,1355%
  • EURO/DOLAR 1,1522 0,2114%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7013 0,3465%
  • STERLIN/DOLAR 1,3449 -0,14441%
Borsa Haberleri
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
GERİ
İLERİ
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL