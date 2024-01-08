Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankasının, kaynak çeşitliliği ve mevduat dışı orta ve uzun vadeli kaynakların artırılmasına yönelik stratejisine uygun olarak, Çin ile karşılıklı dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla kredi anlaşması imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Ziraat Bankası ile Çin EXIM Bank (The Export-Import Bank of China) arasında imzalanan 500 milyon dolarlık anlaşmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız, yerel para dilimi de içeren söz konusu kredi anlaşmasından elde edilecek fonlama ile başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere katkı sağlamaya ve ekonomik değer üretmeye devam edecektir. Bankamız son yıllarda attığı adımlarla, uluslararası finans kuruluşları ile yakın işbirliğini sürdürerek, dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejisini uygulamaya devam etmektedir. Ülkemizde uygulanan politikalar ve artan kredibilite ortamında gelişen ve güçlenen Türkiye ekonomisine desteğimiz, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecektir."