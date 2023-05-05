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Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık seküritizasyon

Ziraat Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı’nın kuruluşunu tamamlayarak 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli olmak üzere toplamda 1 milyar dolarlık ihracata imza attı.

05 Mayıs 2023 | 12:17
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Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık seküritizasyon

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, program, dolar cinsinden mal ve hizmet, ihracat, turizm, sermaye girişi ve bireysel transferleri içeren yurt dışı havalelere dayalı olarak tasarlandı ve ilk tertip ihraçlar uluslararası yatırım bankalarıyla gerçekleştirildi.

Bankanın, yurt içinde 1.700’ü aşan şubesi ve yurt dışında 17 ülkede 121 noktada faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtilen açıklamada, son yıllarda artan dış ticarete aracılık işlevini ve havale hacmini göz önüne alarak yeni bir dış finansman kanalı oluştururken, söz konusu seküritizasyon işleminin, teminatlı yapısı nedeniyle alternatif finansman kaynaklarına kıyasla maliyet ve vade avantajına sahip olduğu kaydedildi.

"Seküritizasyon ihraçlarına küresel ölçekte etkin yatırım bankalarından katılım olduğunu gözlemledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, banka olarak seçici kredi uygulamalarıyla tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı reel sektörün finansmanının yanı sıra son yıllarda dış ticaret işlemlerinde pazar paylarını ve yurt dışı havale hacimlerini artırdıklarını bildirdi.

Yurt içi ve yurt dışında yaygın hizmet ağı ve Ziraat Finans Grubu sinerjisiyle dış finansmanı sürdürmekte oldukları aktaran Çakar, "Ürün bazlı çeşitlendirme ve derinleşme stratejisi ile uyumlu olarak DPR Programımızın kuruluşunu tamamladık ve bu kapsamda ilk ihraçları başarıyla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Çakar, özellikle küresel belirsizliklerin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı koşullara rağmen, seküritizasyon ihraçlarına küresel ölçekte etkin yatırım bankalarından katılım olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Ziraat Bankası olarak temin ettikleri bu kaynakla, dış ticaretin finansmanına katkı vermeyi sürdüreceklerini belirten Çakar, "Kararlı ve etkin finansal aracılık yaklaşımımızla sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımız, ekonomimizin yapısal dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, hızla değişen şartların getirdiği küresel rekabet ortamında dış ticarette pazar paylarını artırmayı ve finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde stratejilerini sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirerek, süreçle ilgili destek olan muhabir bankalara, uluslararası yatırımcılara ve dış paydaşlarına yakın iş birlikleri ve Ziraat Bankası'na güvenleri için teşekkür etti.

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