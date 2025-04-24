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Ziraat Bankasından rekor sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası, toplam 1,75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ederek, bugüne kadar bir defada sağlanmış en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi.

24 Nisan 2025 | 12:07
Ziraat Bankasından rekor sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, toplam 1,75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Bugüne kadar Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini başarıyla gerçekleştiren Banka, bu kredi ile dış ticarete ve sürdürülebilir finansmana kesintisiz destek vermeyi hedefliyor.

İşlem kapsamında Banka, 850 milyon dolar ve 789 milyon avro olmak üzere iki dilimde fonlama sağladı ve geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yeniledi. İşleme 29 ülkeden 69 banka katılım sağladı.

Açıklamada, sendikasyon kredisine ilişkin açıklamasına yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, zorlu küresel koşullara ve global dış ticarete ilişkin belirsizliklere rağmen, sendikasyon kredilerine gelen yüksek ve çeşitlendirilmiş talebin, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye'ye ve bankaya olan güvenini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Çakar, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya ticaretinin yeniden şekillendiği günümüzde bu işlemi sadece bankacılık performansı ya da başarılı finansal bir işlem olarak görmüyor, ülkemize duyulan inancın açık bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu yılki sendikasyon kredisi coğrafi çeşitlilik ve değişen koşullara rağmen maliyet avantajı da sunmaktadır. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 90 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Kredimize 8 ülkeden 11 yeni bankanın katılım sağladığını görüyoruz. Krediden sağlanan kaynak başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek ekonomiye doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu yılki işlemde performans kriterimizi 'sürdürülebilir tarımın finansmanı' ve 'düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı' olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı sürdürerek dış ticaretteki pazar payımızı ve kaynak çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu başarılı sürece katkı sağlayan tüm muhabir bankalarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum."

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