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Ziraat Finans Grubunun yeni bankasına faaliyet izni

Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik'in faaliyet izni aldığını duyurdu.

07 Kasım 2024 | 15:01
Ziraat Finans Grubunun yeni bankasına faaliyet izni

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kuruluş iznini alan Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik, BDDK’nın 31 Ekim 2024 tarihli Kararı ile faaliyet iznini de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde, bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini söyledi.

Sağlık, özellikle Kovid-19 salgını döneminde dijitalleşmenin kazandığı ivme ile birlikte, geleneksel bankacılık anlayışının ötesine geçilerek, FinTek şirketleriyle hem rekabet hem de işbirliği fırsatlarının arttığını gözlemlediklerini aktardı.

Ziraat Bankasının yaklaşık 23 milyon aktif dijital müşterisi ile Türkiye’nin en fazla dijital bankacılık müşterisine sahip bankası konumunda olduğunu vurgulayan Sağlık, "Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu." ifadesini kullandı.

"Dijital bankacılık ekosisteminin daha da büyümesini bekliyoruz"

Cüneyt Sağlık, Ziraat Dinamik'in Türkiye'de bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka ünvanının da sahibi olduğunu kaydederek, geçmişten gelen Ziraat gücünü, deneyimini ve güvenilirliğini, Ziraat Dinamik ile birlikte dijitalin geleceğine taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Ziraat Dinamik'in çevik ve esnek organizasyon yapısı sayesinde yeni ürün ve hizmetleri hızlı bir şekilde müşterilerinin kullanımına sunabilmeyi, şubesiz hizmet modeli nedeniyle sahip olduğu maliyet avantajını rekabet avantajına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Sağlık, müşterilerine dijital banka ölçeğine göre geniş bir işlem setiyle hizmet verecek olan Ziraat Dinamik'in hayata geçireceği ürün ve hizmetler ile Ziraat Finans Grubunun dijital alandaki liderliğini pekiştireceklerini söyledi.

Sağlık, gelecekte veri analitiği, yapay zeka, blokzincir teknolojisi, dijital varlıklar gibi yeniliklerin entegre edilmesiyle, dijital bankacılık ekosisteminin daha da büyümesini beklediklerini aktararak Ziraat Dinamik’i tüm bu alanlarda öncü bankalar arasında konumlamayı amaçladıklarını belirtti.

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