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Ziraat Bankası’ndan 930 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman

Ziraat Bankası, "Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Yolu" ile 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağladığını duyurdu.

28 Mart 2025 | 13:59
Ziraat Bankası’ndan 930 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman

Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin başarıyla tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirildiği bildirildi.

Geçen yıl yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ilk DPR programı olma özelliği kazanan programa, Avrupa, ABD, Körfez ve Asya'yı kapsayan küresel ölçekteki finansal kuruluşlar ile uluslararası nitelikli yatırımcıların yoğun talepte bulunduğu belirtilen açıklamada, işlemin uzun vade ve düşük maliyet avantajı sunmasının yanı sıra küresel ölçekte çeşitlendirilmiş bir fonlama sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın yurt içindeki yaygın şube ağının yanı sıra yurt dışında 20 ülkede 127 noktada faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Mevcut ekonomik program ve makro ihtiyati düzenlemelerle uyumlu olarak seçici bir kredi politikasının izlendiği kaydedilen açıklamada, "Banka son yıllarda artarak sektör liderliğine ulaşan dış ticaret payı ve havale hacmi göz önüne alınarak DPR programıyla oluşturduğu dış finansman kanalını, etkin bir şekilde kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

‘DIŞ TİCARET PAZAR PAYIMIZI VE YURT DIŞI HAVALE HACMİMİZİ ARTIRDIK’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu işlemin uluslararası yatırımcıların bankaya ve Türkiye'ye duyduğu güvenin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, "Tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı kredilendirmenin yanı sıra son yıllarda dış ticaret pazar payımızı ve yurt dışı havale hacmimizi artırdık. Elde ettiğimiz uzun vadeli kaynaklar reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası'nın, muhabir bankalarla ve uluslararası yatırımcılarla güçlü iş birliklerini sürdüreceğinin altını çizen Çakar, "Finansal istikrarı destekleyen yenilikçi çözümlerle daha fazla katma değer üreten, sürdürülebilir büyümeye dayalı iş modelini uygulamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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