ABD’de enflasyon beklentinin hafif altında kaldı
ABD’de TÜFE Aralık’ta aylık % 0.2, yıllık % 2.3 artarak beklentilerin hafif altında gerçekleşti.
ABD’de tüketici fiyatları Aralık’ta ılımlı artış kaydetti. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre TÜFE Aralık’ta aylık % 0.2, yıllık % 2.3 artarak beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Beklenti aylık % 0.3, yıllık % 2.4 artıştı.
Gıda ve enerji hariç TÜFE bu dönemde % 0.1 ile 3 ayın en düşük artışını kaydetti. Beklenti % 0.2 artıştı. Yıllık artış da % 2.3 oldu. Enerji fiyatları önceki aya kıyasla % 1.4 yükseldi. Gıda maliyetleri de % 0.2 arttı.
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