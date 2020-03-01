Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye’den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibarıyla sınırdan ayrılan göçmen sayısını açıkladı.
Bakan Soylu, twitter’dan paylaştığı mesajda “Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577” dedi.
YUNANİSTAN’DAN SERT MÜDAHALE
Öte yandan Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan barikatın arkasına da çok sayıda polis getirdi.
AA’nın haberine göre barikat önünde bekleyen göçmenlere sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba attı. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı göçmenler yaralandı. Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet etti.
Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kalabalık bir grubun sınırı geçmeye çalıştığını gören Yunan güvenlik güçleri, göz yaşartıcı bombanın yanı sıra plastik mermiyle ateş açtı. Bazı düzensiz göçmenler müdahaleye rağmen yüksek çitlerle çevrili sınırı geçti.
AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANIYOR
Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.
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