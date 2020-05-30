Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam ediyor. 15 İlde 29 Mayıs 2020 saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki market, bakkal, kasap, manav ve kuruyemişçiler bugün (cumartesi) ve pazar (30-31 Mayıs) açık mı? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bugün daha önceki iki günlük sokağa çıkma kısıtlamalarının aksine bakkal, manav, market, kasap ve kuruyemişçiler belli saatler arasında açık olacak. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesindeki detaylar:

BUGÜN BAKKAL VE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı genelgesi şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

30-31 MAYIS FIRINLAR AÇIK MI?

30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri açık olacak.

30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında genelgede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.