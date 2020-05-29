Koronavirüs sürecinde 1 Haziran itibarıyla normalleşme takvimine göre şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırılıyor. Bazı işyerleri yeniden faaliyete geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün alınan kararları açıkladı. Peki, 1 Haziran’dan itibaren neler değişecek? İşte 1 Haziran itibarıyla yaşanacak değişiklikler ve açılacak yerler:

1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN NERELER AÇILACAK?

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılıyor.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da 1 Haziran’da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.

-65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü kişiler maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indiriliyor

0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında.

Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değil. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek.

PLAJLAR, MİLLİ PARKLAR, MÜZELER AÇILIYOR

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran’da onlar da açılıyor.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran’dan, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılıyor. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00’e kadar hizmet verebilecektir.

DENİZ TURİZMİ

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılıyor.

Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek.

Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran’dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir..

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

18 YAŞ ALTI VELİSİYLE YOLCULUK YAPABİLECEK

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Genelgesine Göre ise sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.