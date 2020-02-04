Benzin zammı iptal edildi
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal edildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, TÜPRAŞ tarafından ilan edilen ve benzinin litre fiyatında artış öngören karar revize edildi.
Söz konusu kararla 8 kuruşluk zam iptal edilirken, benzinin litresi Ankara’da ortalama 6,80, İstanbul’da 6,73, İzmir’de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.
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