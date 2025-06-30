ARA
DOLAR
39,90
-0,03%
DOLAR
EURO
46,86
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
4179,31
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
9404,89
1,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • Denizi olmayan ilden Japonya ve İngiltere dahil 49 ülkeye balık ihracatı

Denizi olmayan ilden Japonya ve İngiltere dahil 49 ülkeye balık ihracatı

Denize kıyısı bulunmayan Anadolu kenti Kayseri, iç sularında yetiştirilen Türk somonlarını başta ada ülkeleri Japonya ve İngiltere olmak üzere 49 ülkeye ihraç ediyor.

29 Haziran 2025 | 21:03
Son Güncellenme: 30 Haziran 2025 | 01:20
Denizi olmayan ilden Japonya ve İngiltere dahil 49 ülkeye balık ihracatı

Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula ve Pınarbaşı ilçesinde yer alan Bahçelik barajlarında kurulu tesislerde, Türk somonu ve gözlü yumurta gibi su ürünlerinin üretimi gerçekleştiriliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli sanayi ve ticaret kenti Kayseri'de üretilen Türk somonları, dünyanın birçok bölgesine gönderiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, Kayseri'nin denizden uzak bir kent olmasına rağmen su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Kayseri'nin balık üretiminde yıllar içinde önemli mesafe katettiğine değinen Saklav, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizde Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde 40 işletmemizde Türk somonu üretiyoruz. Aynı zamanda yavru alabalık ve yumurta üretimi de gerçekleştiriyoruz. Bu 40 işletmede geçen sene 6 bin 655 ton Türk somonu üretimimizle iç sularda balık yetiştiriciliğinde Türkiye'de 4. sırada yer aldık. Kayseri, alabalık ve yavru yumurta üretiminde Türkiye ihtiyacının yüzde 37'sini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda da Türkiye'de birinci."


 

Saklav, balıkçılık ve su ürünleri üretimini 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda denetimleri aksatmadan devam ettirdiklerini dile getirdi.

 

"Ürettiğimiz balıkların yüzde 98'i ihracata yönelik"

İhracatın önem verdiklerini vurgulayan Saklav, "40 işletmemizde ürettiğimiz somonların yüzde 98'i ihracata yönelik. Doğrudan ya da dolaylı olarak ada ülkeleri İngiltere ve Japonya olmak üzere Rusya'nın da bulunduğu 49 ülkeye buradan Türk somonu ihraç ediyoruz. Kayseri'mizden ada ülkelerine balık ihraç etmek çok önemli. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bunu daha da arttırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

 

Saklav, ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında başarılı olan Kayseri'nin balıkçılık sektöründe de büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

 

Balık popülasyonunu arttırmak amacıyla baraj göllerine yavru balık bıraktıklarını hatırlatan Saklav, "Geçen sene de 1,5 milyon balık bıraktık. Bu sene de inşallah bu kadar balık bırakmayı planlıyoruz. Tabii Kayseri'miz balık ihracatı için önemli bir kent. Bunu arttırmayı hedefliyoruz ve deniz olmayan Kayseri'den tüm dünyaya balık ihraç etmek istiyoruz. Kayseri'mizden tüm dünyaya ada ülkeleri başta olmak üzere balık ihraç etmek çok büyük bir sevinç ve bir başarı kaynağı." dedi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4179,31 -0,52%
  • ALTIN ONS 3258,5 -0,48%
  • BIST 100 9404,89 1,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,652 0,137%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36906 0,0731%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,2394%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,8955 -0,0285%
  • EURO/DOLAR 1,1727 0,0444%
  • EURO/TURK LIRASI 46,8559 0,2464%
  • STERLIN/DOLAR 1,37176 0,01495%
Borsa Haberleri
Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
GERİ
İLERİ
Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}