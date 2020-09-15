Formula 1 hayranları için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. 9 yıl aranın ardından Formula 1 yarışının İstanbul Grand Prix’ine geri dönüşü yarışın tutkunları için heyecanla karşılanmıştı. Yarışı kaçırmak istemeyenler Formula 1 bilet fiyatlarını merak ediyor. Formula 1 İstanbul bilet fiyatları belli oldu ve biletler satışa çıktı. Peki Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?

FORMULA 1 İSTANBUL BİLET FİYATLARI *

Formula 1 Biletix üzerinden bilet satışlarını gerçekleştiriyor. Biletler genel olarak 14 kategoride satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra biletler, sıralama turları, yarış günü ve antrenman şeklinde kombine olarak da alınabiliyor. Yayımlanan listeye göre Formula 1 biletlerinin fiyatları şu şekilde oldu:

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900 TL

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300 TL

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100 TL

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550 TL

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350 TL

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250 TL

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL

Açık Alanda Formula 1 İzleme Fiyatı: 90 TL

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN? *

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

FORMULA 1 2020 YARIŞ TAKVİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE: *