İtalya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631’e yükseldi. İtalya, Corona Virüs nedeniyle Çin anakarası dışında en çok ölümün yaşandığı ülke haline geldi.

Telegraph’ın aktardığı habere göre İtalya’da Sivil Savunma Ajansı, Corona Virüs kaynaklı ölümlerde yüzde %36 artış olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre, İtalya’daki Corona Virüs kaynaklı ölüm sayısı 168 kişi daha artarak 631’e yükseldi. Corona Virüs’ün İtalya’da tespit edildiği 21 Şubat’tan bu yana en büyük ölüm oranı yaşandı. Birleşik Krallık’ta ise tespit edilen Corona Virüs vakası sayısı 373’e yükseldi.

VİRÜS NEDEN İTALYA’DA HIZLA YAYILDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Corona Virüs’le ilgili bilgiler verirken Avrupa’nın önlem almakta çok geciktiğini söylemişti. Bakan Koca, “İtalya’da olma sebebi de gemide 30 veya 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Devamında hastalık bulgusu olduğunda bölgenin karantinaya alınmamış olması. Bakın 30 kişi bütün Avrupa’yı etkiledi. İtalya genel anlamda önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Ve 3 haftadır söylüyorum. Avrupa halen tedbir almakta geç kalıyor ve halen geç kalmaya devam ediyor. Hiçbir tedbir almadı, hiçbir geçişe sınırlama getirmedi” demişti.