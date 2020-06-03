Ev sahipleri ve kiracılar her ay kira artış oranını yakından takip ediyor. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılıyor. Örneğin Mayıs ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Haziran ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Mayıs 2020 TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Haziran 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2020 NE KADAR?

Kira artış oranı Haziran 2020 bugün saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

Buna göre Haziran ayında kiracılara yüzde 12,10 oranında zam yapılabilecek.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 12,10

Zam bedeli: 121 TL

Zamlı kira bedeli: 1.121 TL

KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2020 NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Buna göre Mayıs ayında kiracılara %12,66 oranında zam yapılabilecek.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 12,66

Zam bedeli: 126, 6 TL

Zamlı kira bedeli: 1.126 TL

KİRA ÖDEMESİ PTT VEYA BANKA ÜZERİNDEN YAPILMALI

Vergiye dair iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği 213 sayılı Vergi Usul Kanununu ve bu kanuna bağlı çıkarılan tebliğlerle belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesine göre, Maliye Bakanlığı, kira ve benzeri ödemeleri ve tahsilatları banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri (PTT) aracılığı ile yaptırmaya yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı bu yetkisine dayanarak çıkardığı 268 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile,

— Konutlarda, her bir konut için aylık 500 lira ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

— İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi (belgelendirilmesi) zorunluluğu getirilmiştir.

CEZA İŞLEMİ

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, kirasını banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığı ile yapmayanlara(mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara) özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Kiranın elden ödendiğinin tespit edilmesi durumunda Vergi Usulsüzlük cezası kesilir. Bu ceza elden yatırıldığı tespit edilen her kira tutarının yüzde 5’i oranında tahsil edilir.

Yani örneğin aylık kirası 2 bin lira olan bir kişinin 12 ay kirasını elden aldığı tespit edilirse bu durumda 12 bin liranın yüzde 5’lik tutarı belirlenerek 1.200 liralık vergi usulsüzlük cezası ev sahibine kesilir.