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Kurban Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?... Resmi Gazete'de yayınlandı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

02 Haziran 2025 | 11:46
Kurban Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?... Resmi Gazete'de yayınlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

"Sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, bugün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağını aktaran Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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