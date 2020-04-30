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Ayrıntılar geliyor
IEA'nın Küresel Enerji Görünümü Raporu'nda, Kovid-19 salgınının bu yıl kömür, petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve elektrik gibi kaynaklarla karbon...
Dün 22,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 21,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.35...
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kuralar çekilmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum '100 Bin Yeni Sosyal...
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...
Diyetisyen Özlem Posbaşoğlu'nun açtığı, buzlu zayıflama ve mumyalama gibi farklı tekniklerin uygulandığı 'İmperial' merkezleri 4 şubeye ulaştı. Üç yılda 10...
Takı ve mücevher markası Diamond By Naci Şenocaklı'nın ikinci kuşak temsilcisi Deniz Şenocaklı Özula, kendi markası ile ailesinden bağımsız ilerlemeyi...
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