Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru döneminde yoğun ilgi gösterilmişti. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sırada TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya projesindeki 481 konut için kura çekimi var. Projede 336 adet 2+1 daire, 144 adet 3+1 daire yer alıyor.

TOKİ AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya projesindeki 480 konut için kura çekimi saat:14.00’de başlayacak.

TOKİ AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya kura sonuçları çekilişin ardından isim listesi TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşılıyor. Aynı zamanda E-devlet’ten de sorgulanabiliyor.

TOKİ AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor. TOKİ’nin Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram sayfalarından kura çekimi canlı olarak izlenebiliyor.

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.