“TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün TOKİ Kahramanmaraş Elbistan 600 konut için ve TOKİ Kahramanmaraş Göksun projelerindeki 350 konut için kura çekimi yapılacak. Projeye başvuru yapanlar heyecanla kura sonuçlarını bekliyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞLERİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. TOKİ Kahramanmaraş Göksun kura çekilişi ise bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN VE GÖKSUN İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan ve Göksun kura sonuçları, çekilişin ardından TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ’nin resmi internetteki talep sayfasını açtıktan sonra “İl Seçiniz” butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen “Proje Seçiniz” kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesini bu sayfadan görebilirsiniz.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişleri, TOKİ’nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube) üzerinden canlı takip edilebilecek.

TOKİ PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Kuraya katılan vatandaşlar ev sahibi olamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.