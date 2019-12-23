Viessmann, gelecek nesiller için yaşam alanı tasarlıyor
Almanya merkezli iklimlendirme çözümleri üreticisi Viessmann Grubu, 3 milyar Euro’luk bir ciroya sahip. Grubun aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkede 23 üretim tesisi bulunuyor ve dünya çapında 74 ülkede dağıtım ve temsilcilik ofisleri ile faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarında 25’inci yılını kutlayan Viessmann, satış ve pazarlamanın yanında, 2013’te Manisa’da 20 milyon Euro yatırımla devreye aldığı fabrikasıyla üretim tarafında da faaliyet gösteriyor.
Önceki hafta şirketin gelecek vizyonunu dinlemek için Almanya’nın Marburg şehrindeki genel merkezini ziyaret ettik. Bu ziyarette Viessmann Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Markus Pfuhl ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik, şirketin yaptığı tüm işlerde, “Gelecek nesiller için yaşam alanları tasarlamak” mottosuyla hareket ettiğini anlattılar. Yine dijitalleşmenin yanında enerji dönüşümüne verilen öneme vurgu yaptılar. Şirket, CO2 emisyonlarını azaltmak ve enerji verimliliği ile birlikte yenilenebilir enerji kullanımını artırmak üzere uzun yılardır çalışıyor.
MANİSA FABRİKASI
Almanya’nın Marburg şehrindeki fabrikasında yüzde 80 oranında yenilenebilir enerji kullanan ve fosil yakıtların payını azaltan şirket, Türkiye’de de benzer bir strateji izliyor. Viessmann Türkiye Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik, “2013’te Manisa’da kurulan tesisler de ‘Yeşil Fabrika’ şeklinde tasarlanmış durumda. 20 milyon Euro yatırım bedelli bu fabrikada da enerji ihtiyacının yüzde 80’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor” diyor.
Viessmann Grubu’nın yıllık cihaz üretimi 750 bin adetlerde bulunuyor. Manisa fabrikası bu üretimin 200 bin adedini gerçekleştiriyor ve 80 bin adedi iç pazarda satılıyor. Fabrikanın üretiminin yüzde 70’i ise başta AB ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor.
Türkiye kombi pazarı ile ilgili de bilgi veren Celalettin Çelik, Türkiye pazarında yıllık 1 milyon adet kombi satışının bu yıl 800 binlerde kalacağını, önümüzdeki yıl ise çift haneli büyüme beklediğini kaydediyor.
KİRALAMA MODELİ
Viessmann Grubu, yenilikçi çalışmaları kapsamında tıpkı kiralık otomobil gibi kombilerin de kiralanabildiği yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Ayırca akıllı cihazlarına sadece ev sahiplerinin değil yetkili servis elemanlarının da ulaşabildiği bir sistem kurarak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Viessmann Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CDO) Markus Pfuhl şunları söylüyor:
“Yakın gelecekte ısıtma/soğutma sistemlerine sahip olmak yerine kiralamanın geçerli olacağı bir ekosistem oluşacağı öngörülüyor. Bunun için Almanya’da pilot çalışma olarak tesisatçılarla çalışmaya başladık. Bu sistemde ısıtma/soğutma hizmeti aynı elektrik tüketiminde olduğu gibi abonelikle bir merkezden satın alınabiliyor. Kullandığınız kadar faturalandırılıyor ve bakım/onarım hizmetleri ise yetkili servis görevi yapan tesisatçılar tarafından verilebiliyor. Bu sektörün de yakın gelecekte Uber’vari şirketleri görebileceğiz. Yasal altyapının mümkün olması halinde Türkiye’de de bu sistemi uygulayabiliriz.”
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