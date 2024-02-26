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  • Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin kilogram fiyatının 60 lira olacağını belirterek, "İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak." dedi.

26 Şubat 2024 | 11:56
Son Güncellenme: 26 Şubat 2024 | 12:42
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Balcı, Federasyonun Genel Merkezi'nde, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması düşünülen ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Türkiye'de pidenin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." diye konuştu.

Pidenin kilogram fiyatı 60 lirayı geçmeyecek

Balcı, Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağını söyledi.

Ekmek fiyatlarını da değerlendiren Balcı, "Geçen yıl ekmeğin kilogram fiyatı 35,5 lira olarak uygulandı. Bu yıl ekmeğin azami kilogram fiyatı 40 lira. İşçilik, un ve işletme giderlerimiz artış gösterirken bu yılın başında ekmeğe gelen zam oranının yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Ekmekle ilgili bir fiyat değişikliği gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Balcı, ramazan ayının Türkiye'ye ve dünya Müslümanlarına hayır getirmesini dileyerek, Gazze'de Filistin halkına yönelik zulmün son bulması temennisinde bulundu.

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