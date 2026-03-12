AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 Açık lise sınavı ne zaman, saat kaçta?

Puan Hesaplama ve Değerlendirme Kriterleri

Sınavın değerlendirme süreci adayların lehine olacak şekilde yapılandırılmıştır:

Formül: Puanlar, [Puan = (Doğru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülüyle hesaplanır.

Yanlışlar Doğruyu Götürmez: Yanlış cevaplar puan hesaplamasına dahil edilmez, bu nedenle tüm soruların işaretlenmesi tavsiye edilir.

Yuvarlama: Hesaplanan puanlar, matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır.

İptal Edilen Sorular: Herhangi bir soru iptal edilirse, puanlama kalan geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanarak yapılır. Eğer cevap anahtarında bir hata tespit edilirse, soru iptal edilmez; doğru seçenek dikkate alınarak değerlendirme yapılır.