AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 Açık lise sınavı ne zaman, saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları için geri sayım sona erdi. Bu hafta sonu, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde binlerce öğrenci mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için sınıflarda olacak.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları için tüm hazırlıklar tamamlandı. 12 Mart 2026 Perşembe akşamı itibarıyla, hafta sonu gerçekleştirilecek sınavların oturum detayları ve puanlama kriterleri netleşmiş durumda.
İşte adayların sınav öncesi bilmesi gereken tüm teknik detaylar:
Sınav Takvimi ve Oturum Saatleri
Sınavlar üç ayrı oturumda, belirlenen şu saatlerde uygulanacaktır:
1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – 10.00
2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – 14.00
3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar – 10.00
Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Adaylar, sınav giriş belgelerini MEB’in resmi sisteminden şu adımlarla temin edebilirler:
aolweb.meb.gov.tr adresine gidin.
T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizle veya e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapın.
"Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesine tıklayın.
"Sınav Giriş Belgesi" ekranından belgenizin çıktısını alın.
Puan Hesaplama ve Değerlendirme Kriterleri
Sınavın değerlendirme süreci adayların lehine olacak şekilde yapılandırılmıştır:
Formül: Puanlar, [Puan = (Doğru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülüyle hesaplanır.
Yanlışlar Doğruyu Götürmez: Yanlış cevaplar puan hesaplamasına dahil edilmez, bu nedenle tüm soruların işaretlenmesi tavsiye edilir.
Yuvarlama: Hesaplanan puanlar, matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır.
İptal Edilen Sorular: Herhangi bir soru iptal edilirse, puanlama kalan geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanarak yapılır. Eğer cevap anahtarında bir hata tespit edilirse, soru iptal edilmez; doğru seçenek dikkate alınarak değerlendirme yapılır.