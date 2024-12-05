ARA
DOLAR
34,71
-0,06%
DOLAR
EURO
36,78
0,65%
EURO
GRAM ALTIN
2942,75
-0,55%
GRAM ALTIN
BIST 100
9935,96
0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Temeli 1979'da Adana'da atılmıştı: 'Bugün dünyada ilk 10'dayız'

Temeli 1979'da Adana'da atılmıştı: 'Bugün dünyada ilk 10'dayız'

Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezer, "Bugün yıllık 3 bin tonluk bal üretimi ve 100’e yakın kalite testi yapabildiğimiz Ar-Ge laboratuvarımızla, dünyada ilk 10 şirketten biri konumundayız" diyor.

05 Aralık 2024 | 17:42
Son Güncellenme: 05 Aralık 2024 | 17:49
Temeli 1979'da Adana'da atılmıştı: 'Bugün dünyada ilk 10'dayız'

Girişimci Süleyman Sezer tarafından 1979 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde temelleri atılan Anavarza Bal, bugün yıllık 3 bin tonluk üretimi ve 100’e yakın kalite testi yapabildiği Ar-Ge laboratuvarıyla, dünyada ilk 10 şirketten biri konumunda bulunuyor. 

Şirkette ikinci kuşağı temsil eden Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezer, Türkiye’nin yıllık 115 bin tonluk bal üretimi ile Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, “Ancak yurt dışında aldığımız ödüllere bakıldığında, sektör olarak üretimde ikinci olsak da lezzette birinciyiz” diyor. 

“2024’TE YÜZDE 70 BÜYÜDÜK”

Şirket olarak yüzde 24 ile pazarda ikinci sırada yer aldıklarını ve 2024’ü 375 milyon TL ciro ile kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Can Sezer, “Geçen yıla göre yüzde 70 büyüyeceğiz. 2025’te de aynı performansı sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor. 

Türkiye’de 100 bin ailenin geçim kaynağı olan bal sektörünün yıllık 10 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını kaydeden Sezer, şunları söylüyor: 

“Ancak yüksek maliyetler ve standardizasyon sorunları nedeniyle Türkiye bal üretiminin yalnızca yüzde 10’unu ihraç edebiliyor. Oysa arı sütü, propolis, arı ekmeği gibi yan ürünlerle birlikte dünya pazarlarında çok daha fazla yer sahibi olmamız mümkün.”   

 

Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 2942,75 -0,55%
  • ALTIN ONS 2637,25 -0,49%
  • BIST 100 9935,96 0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,127 -0,265%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40359 -0,19945%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,5 -4,0594%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7074 -0,0603%
  • EURO/DOLAR 1,0566 0,4994%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7826 0,645%
  • STERLIN/DOLAR 1,27487 0,35778%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı: Bu yıl kazandıran, kaybettiren...
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Aralık)
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (4 Aralık)
Mackolik (MACKO) bedelsiz kararını duyurdu
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Avrupakent GYO'da (AVPGY) geri alım programı sonlandı: Alınan miktar...
Hektaş’tan (HEKTS) bağlı ortaklığında sermaye artırımı kararı
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)
4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı: Bu yıl kazandıran, kaybettiren...
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Aralık)
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (4 Aralık)
Mackolik (MACKO) bedelsiz kararını duyurdu
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Avrupakent GYO'da (AVPGY) geri alım programı sonlandı: Alınan miktar...
Hektaş’tan (HEKTS) bağlı ortaklığında sermaye artırımı kararı
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)
4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL