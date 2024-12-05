Girişimci Süleyman Sezer tarafından 1979 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde temelleri atılan Anavarza Bal, bugün yıllık 3 bin tonluk üretimi ve 100’e yakın kalite testi yapabildiği Ar-Ge laboratuvarıyla, dünyada ilk 10 şirketten biri konumunda bulunuyor.

Şirkette ikinci kuşağı temsil eden Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezer, Türkiye’nin yıllık 115 bin tonluk bal üretimi ile Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, “Ancak yurt dışında aldığımız ödüllere bakıldığında, sektör olarak üretimde ikinci olsak da lezzette birinciyiz” diyor.

“2024’TE YÜZDE 70 BÜYÜDÜK”

Şirket olarak yüzde 24 ile pazarda ikinci sırada yer aldıklarını ve 2024’ü 375 milyon TL ciro ile kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Can Sezer, “Geçen yıla göre yüzde 70 büyüyeceğiz. 2025’te de aynı performansı sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Türkiye’de 100 bin ailenin geçim kaynağı olan bal sektörünün yıllık 10 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını kaydeden Sezer, şunları söylüyor:

“Ancak yüksek maliyetler ve standardizasyon sorunları nedeniyle Türkiye bal üretiminin yalnızca yüzde 10’unu ihraç edebiliyor. Oysa arı sütü, propolis, arı ekmeği gibi yan ürünlerle birlikte dünya pazarlarında çok daha fazla yer sahibi olmamız mümkün.”