Bitlis’in balı markalaştı, öğrencilere burs oldu

İş adamlarından esnafına Bitlis’in ileri gelenlerinin kurduğu Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra binlerce öğrenciye burs imkânı sağlayan örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Projeyle Bitlis yaylalarında üretim yapan iki binin üzerindeki arıcının ürünü markalaşırken kazanılan para da ihtiyaç sahibi öğrencilere gidiyor. Eğitime katkının yanı sıra bölge arıcılığının gelişmesine de katkı sağlıyor.

"Kaldera Bal bir sosyal yatırımdır"

BETAV Genel Sekreteri ve Kaldera Bal Yönetim Kurulu Üyesi Beritan Karaçay, “Bitlis, endemik bitki çeşitliliğiyle bezeli yaylalarıyla özellikle balcılıkta dünya markası çıkarmayı hak ediyor. Buradan hareketle hem binlerce arıcının ürününü markalaştırarak dünyaya açmak hem de bu değeri eğitimde kullanmak üzere çıktığımız bu yolda gurur duyacağımız bir seviyeye geldik. Tüm üreticilerimize ve diğer kentlerimize örnek olması açısından sonuçlarımızı basınla paylaşmak istedik. Bu bir değer döngüsü haline geldi. Tam bir sosyal yatırım olan bu projemizdeki etkimizi sadece maddi olarak değil sosyal ve kültürel olarak da katladığımızı düşünüyoruz. Bitlis’in endemik florasından doğan Kaldera Bal, ülke sınırlarını aşan bir bal markası haline gelirken, yüzlerce gence eğitim fırsatı yaratıyor. BETAV’ın bu modelle sağladığı dönüşüm; yerel kalkınmayı, toplumsal faydayı ve uluslararası başarıyı bir araya getirerek örnek bir sosyal girişim hikâyesi sunuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

International Honey Awards tan 2 Yıl Üst Üste Altın Madalya Ödülü

Bitlis’in 2400 metre yükseklikteki yaylaları, kekik, geven gibi zengin ve yöreye özgü endemik bitki örtüsü arıcılık açısından eşsiz bir ekosistem sunuyor. Kimyasal ilacın ulaşmadığı, endüstriyel bitki üretimi olmayan değim yerindeyse insan ayağının değmediği yaylalar gezgin arıcılar için bu coğrafyayı eşsiz yapan başlıca özellikler arasında yer alıyor.

Bu doğal avantajı değerlendiren BETAV, Kaldera markasıyla ürettiği bal ile 2023 ve 2024 yıllarında Londra’da düzenlenen International Honey Awards’ta iki yıl üst üste altın ödül kazandı. Böylece Kaldera, yalnızca yerel üretimin değil, uluslararası tanınırlığın da simgesi haline geldi.

Örnek Bir Sosyal Girişim Modeli: Üretimle Bursu Buluşturan Tesis

1987 yılında kurulan BETAV, 38 yılı aşkın süredir Bitlisli gençlerin eğitim yolculuğuna destek oluyor. Vakıf, bu desteği sürdürülebilir bir modele dönüştürmek amacıyla Bitlis’te 4500 m2 kapalı alana sahip bir bal dolum ve paketleme tesisi kurdu. İlk etapta yıllık 1500 ton üretim kapasitesine sahip olan tesisin önümüzdeki dönemde talebe göre kapasitesinin artırılması planlanıyor. Bu tesis, bölgedeki 2000 arıcıdan temin ettiği doğal üretimi markalaştırırken, satıştan elde edilen gelirle üniversite öğrencilerine burs fonu sağlıyor.

1.000 Öğrenciye Her Yıl Burs, 4.600 Mezun Bursiyer

Kaldera Bal’dan elde edilen gelir, BETAV’ın burs programının temel kaynaklarından birini oluşturması hedefleniyor. Vakıf, her yıl yaklaşık 1.000 üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyor. Kuruluşundan bu yana ise 4.600’ü aşkın bursiyer mezun olarak eğitim hayatına kazandırıldı. Kaldera Bal, bu yönüyle yalnızca bir yöresel ürün değil, aynı zamanda bir gelecek inşa etme aracı olarak öne çıkıyor. Kaldera Bal ürünleri, www.kalderabal.com adresinin yanısıra Migros ve Makrocenter’lar üzerinden Türkiye genelinde tüketicilere ulaşıyor. BETAV’ın tüm sosyal projeleri ve burs başvuru bilgileri ise www.betav.org.tr adresinden takip edilebiliyor. “Kaldera” markası, bir kavanoz bal ile hem sağlıklı beslenmeyi hem de eğitime yapılan katkıyı aynı sofrada buluşturuyor.