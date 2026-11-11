Eksun Gıda ilk 9 ayda brüt kârını 1,25 milyar TL’ye çıkardı

Türkiye’nin köklü un markalarından Sinangil ve Sinangil Gluten YOK ile gıda sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Eksun Gıda, 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yıl boyunca operasyonel verimlilik, etkin maliyet ve stok yönetimi, güçlü saha organizasyonu ve veri odaklı karar alma modelini odağına alan şirket, ilk yarıda yakaladığı performansı üçüncü çeyrekte de sürdürdü.

TMS 29 enflasyon muhasebesi standartları uygulanmış sonuçlara göre Eksun Gıda’nın ilk dokuz aylık hasılatı 9,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemindeki %10,9 seviyesinden %13’e yükselirken, operasyonel performanstaki iyileşme FAVÖK marjına da yansıdı. FAVÖK marjı %2,5’ten %4,7’ye çıktı.

Geçen yıla göre marjlarını güçlendirdi

Eksun Gıda, yılın ilk dokuz ayında yalnızca büyümeye değil, büyümenin kalitesini ve finansal dayanıklılığını artırmaya odaklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre brüt kâr ve FAVÖK marjlarında sağlanan iyileşmeye, gider yönetiminde kaydedilen gelişmeler eşlik etti. Şirketin finansman giderleri %32,8 azalarak 569,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, kısa vadeli yükümlülüklerinde %25’lik gerileme sağlandı. Cari oran ise 2025 yıl sonundaki 1,19 seviyesinden 1,25’e yükseldi. TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmamış sonuçlarda da kârlılıktaki yükseliş devam etti. Şirketin brüt kârı geçen yılın aynı dönemine göre %37,9 artarak 1,6 milyar TL’ye, FAVÖK tutarı %63,4 artışla 726,9 milyon TL’ye ulaştı. Net kâr ise 85,5 milyon TL’den 250,9 milyon TL’ye yükselerek yaklaşık üç katına çıktı.

“Veriyi sahayla buluşturarak karar alıyoruz”

2026 yılının ilk dokuz aylık performansını değerlendiren Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan, şunları söyledi:

“2026’ya güçlü bir operasyonel disiplin ve verimlilik odağıyla başladık. İlk dokuz aylık sonuçlarımızda, geçen yılın aynı dönemine göre özellikle kârlılık göstergelerimizde sağladığımız iyileşmenin doğru alanlara odaklanmamızın bir sonucu olduğunu görüyoruz. Brüt kâr ve FAVÖK marjlarımızı güçlendirirken finansman giderlerimizi azaltmamız, yalnızca büyümeye değil, büyümenin niteliğine ve sürdürülebilirliğine odaklandığımızı gösteriyor. Bizim için bu performansın merkezinde veri ve saha var. Kararlarımızı yalnızca geçmiş dönem sonuçlarına bakarak almıyoruz. Üretimden satışa, tedarikten lojistiğe kadar operasyonumuzun farklı noktalarından gelen verileri sahadaki ekiplerimizin tecrübesiyle birleştiriyoruz. Dijital altyapımız ve analitik kabiliyetlerimiz sayesinde sahadan gelen bilgiyi anlamlandırıyor, değişen piyasa koşullarını daha hızlı okuyarak karar alma süreçlerimizi güçlendiriyoruz.”

