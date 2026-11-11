İş dünyasında yapay zekâ gündemi: “Ölçülebilir kâr ve güven”

Veri ve yapay zekâ alanında küresel bir lider olan SAS, küresel etkinlik serisinin bir ayağı olarak SAS Innovate on Tour İstanbul buluşmasını 4 Kasım 2026 tarihinde Raffles İstanbul’da gerçekleştirdi. İş dünyasının yapay zekâ dönüşümüne odaklanan etkinlikte, kurumların bu teknolojileri yalnızca geliştirmekle kalmayıp iş süreçlerine entegre ederek ölçülebilir sonuçlar elde etmesi için gereken yaklaşımlar değerlendirildi. Yapay zekânın insan uzmanlığıyla birlikte kullanılması, güvenilir yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi, veri ve yapay zeka yetkinliklerinin farklı sektörlerdeki kullanım alanları ile finansal hizmetlerde yapay zekâ uygulamalarından yararlanılması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

SAS'ın 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bu yıl, şirketin inovasyon, müşteri odaklılık ve kurumların güvenilir kararlar almasına katkı sağlama konusundaki yarım asırlık birikimini de öne çıkarıyor. Yapay zekânın iş dünyasındaki karar alma süreçlerinde giderek daha fazla rol üstlendiği günümüzde bu ilkeler, SAS'ın sorumlu inovasyonu destekleme ve veriyi güvenilir kararlara dönüştürme yaklaşımının temelini oluşturuyor.

SAS'ın 50 Yıllık Deneyimi

SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, açılış konuşmasında veri ve yapay zekânın iş dünyası ve toplumları yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, kurumlar açısından asıl önemli konunun veriden değer yaratmak ve teknolojiyi gerçek iş sonuçlarına dönüştürmek olduğunu vurguladı. SAS'ın 50 yıllık deneyiminin yanı sıra Türkiye'deki 30 yıllık yolculuğuna da değinen Eğri, müşteriler ve iş ortaklarıyla birlikte kurumların veriden değer yaratmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Eğri, konuşmasında şunları söyledi: “Veri ve yapay zekâ, iş dünyasını ve toplumları yeniden şekillendiriyor. Artık önemli olan yalnızca ne kadar veriye sahip olduğumuz değil, o veriden nasıl değer yarattığımız, nasıl daha doğru kararlar aldığımız ve teknolojiyi gerçek iş sonuçlarına nasıl dönüştürdüğümüz. SAS olarak bu yolculukta 50 yıllık bir deneyime sahibiz. Odağımız ise hiç değişmedi: Yapay zekâ ve analitiğin sunduğu fırsatları gerçek iş değerine dönüştürmek. Türkiye'de de müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte dönüşüme öncülük ediyor, kurumların veriden değer yaratmasına katkı sağlıyoruz.”

Etkinliğin açılış konuşmacılarından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay da ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye ekonomisinin gündemindeki konulara farklı perspektiflerden yaklaşan Akçay, iş dünyasının ekonomik gelişmeleri ve değişen koşulları değerlendirmesine katkı sundu.

İnsan Faktörü Önemini Koruyacak mı?

Üretken yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte kurumlar, yalnızca yanıt üreten sistemlerin ötesinde, görevleri yerine getirebilen ve iş akışlarına katkıda bulunabilen yapay zekâ uygulamalarına yöneliyor. Agentic AI (Ajan tabanlı yapay zekâ) ve dijital ikizler gibi yaklaşımlar, bu dönüşümün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Ancak bu sistemlerin değer yaratma kapasitesi yalnızca teknolojik yetkinliklerine bağlı değil. İnsan uzmanlığını ne ölçüde tamamladıkları, güvenilir kurumsal verilerle nasıl ilişkilendirildikleri ve mevcut iş süreçlerine ne kadar etkin entegre edildikleri de belirleyici rol oynuyor.

Etkinliğin ana oturumunda SAS’tan Patrick Xhonneux, Davide Pecchia, Véronique Van Vlasselaer ve Mari Nilsson Björkman, insan uzmanlığı ile yapay zekâ sistemlerinin birlikte çalışmasının kurumlara sunduğu fırsatları değerlendirdi. Ajan tabanlı yapay zekâ, dijital ikizler ve akıllı sistemlerin güncel kullanım alanlarının yanı sıra bu teknolojilerin iş dünyasında yarattığı dönüşüm üzerinde duruldu.

Oturumda ayrıca yapay zekâ uygulamalarının kurumlarda güvenilir biçimde kullanılabilmesi için şeffaflık, hesap verebilirlik ve yönetişim ilkelerinin tüm yapay zekâ yaşam döngüsüne entegre edilmesinin önemi vurgulandı. Model geliştirme, önyargıların izlenmesi ve insan denetiminin farklı ekipler ve ölçeklerde sürdürülmesi gibi konular ele alındı.

SAS Viya platformunun da gündeme geldiği oturumda, kurumların yapay zekâ uygulamalarını sorumlu biçimde iş süreçlerine entegre etmesi ve ölçeklendirmesi değerlendirildi. Copilot'lardan otonom ajanlara uzanan uygulamalar üzerinden analitik yaşam döngüsünün farklı aşamalarında yapay zekâdan yararlanma yolları aktarıldı. Farklı sektörlerden gerçek kullanım örnekleriyle veri ve yapay zekânın daha hızlı karar alma, daha etkin operasyonlar ve ölçülebilir iş sonuçları üzerindeki etkisi paylaşıldı.

Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Farklı Sektörlerde Ele Alındı

Etkinlik kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen Finansal Hizmetler, Uyum ve Kara Para Aklamayı Önleme ile Veri ve Yapay Zekâ oturumlarında, yapay zekâ ve ileri analitik uygulamalarının farklı sektörlerde yarattığı fırsatlar ele alındı. Risk yönetimi, suistimal ile mücadele ve karar alma süreçlerinden yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi ve yönetimine, verinin iş süreçlerinde daha etkin kullanılmasından toplumsal faydaya uzanan geniş bir yelpazede değerlendirmeler paylaşıldı. SAS uzmanlarının yanı sıra teknoloji ve iş ortaklarının da katkı sunduğu oturumlarda, veri ve yapay zekâ çözümlerinin gerçek iş ihtiyaçlarına nasıl yanıt verebileceği örneklerle aktarıldı.

Programda yedi müşteri ve sektör kuruluşundan temsilciler konuşmacı olarak yer aldı. Burgan Bank, Ziraat Katılım Bankası, Fibabanka, Milli Reasürans, Türk Telekom, İGDAŞ ve WTech temsilcileri; risk yönetimi ve finansal suçlarla mücadeleden telekomünikasyon analitiğine, yapay zekâdan dijital dönüşüme uzanan farklı alanlardaki deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik, SAS'ın iş ortaklarıyla geliştirdiği iş birliği ekosistemini de ön plana çıkardı. KPMG Türkiye, Linktera, Nexa Teknoloji ve Sade Yazılım ve Danışmanlık temsilcileri, farklı oturumlarda kendi uzmanlık alanları ve çözüm örnekleriyle programa katkıda bulundu. Bu iş birlikleri, veri ve yapay zekâ teknolojilerinin farklı sektörlerde somut iş ihtiyaçlarına yanıt veren, ölçeklenebilir çözümlere dönüşmesinde ekosistem yaklaşımının önemini ortaya koydu.

