Bebek ve çocuk ürünleri dünyasının buluştuğu fuar kapılarını açtı

İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayan organizasyon üç gün sürecek. Fuar, yerli ve yabancı katılımcı markaları dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılarla buluşturuyor. CBME Türkiye 2026’da firmalar, bebek ve çocuk dünyasına ilişkin yeniliklerini sergiliyor. Türkiye’nin yanı sıra ağırlıklı olarak Orta Doğu, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgelerinden gelen profesyonelleri ağırlayan fuarın, bölgesel ticarete milyonlarca dolarlık doğrudan katkı yapması bekleniyor.

Hatice Dinçer; “CBME Türkiye, Bölgesinin En Önemli Tedarik Adresi”

13 Kasım Cuma akşamına kadar sürecek CBME Türkiye 2026’nın sektörel ticaret açısından önemine değinen Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “CBME Türkiye, uzun yıllardır bebek ve çocuk ürünlerinde bulunduğu coğrafyanın en önemli tedarik adresi. Türkiye genelindeki çok sayıda mağaza vitrinlerini bu fuarla yeniliyor. Yurt dışı tarafında ise başta komşu ülkeler olmak üzere Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Afrika gibi bölgelerden gelen doğrudan alıcılar, 2027 tedarik anlaşmalarını fuarımızda yapıyor. Bu yönüyle CBME Türkiye, 300 milyar dolarlık küresel büyüklüğe sahip bebek ve çocuk ürünleri dünyasının en önemli ticaret noktalarından birisi” dedi.

30 Bini Aşkın Ürün Bir Arada Sergileniyor

Sergilenen ürün çeşitliliği ile dikkat çeken CBME Türkiye 2026’da yenidoğan ve bebek modası, bebek taşıma ve güvenlik araç gereçleri, bebek bakım ve beslenme ürünleri, çocuk ve genç giyimi, ayakkabı, aksesuar, ev tekstili, oyuncak ve bisiklet ile bebek ve çocuk mobilyaları kategorilerinde 30 binin üzerinde ürün bir arada sergileniyor. Fuarda sektör profesyonelleri tarafından en çok ilgiyi ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran inovatif ürünler, doğumdan çocukluğa büyüme sürecinde farklı kullanım seçenekleri sunan dönüşebilen mobilyalar ve gelecek sezonun trendlerini yansıtan rengarenk kıyafetler görüyor.

Fuarın İkinci Günü En Uzun Perşembe Olacak

CBME Türkiye’nin ikinci günü “Uzun Perşembe” uygulaması gerçekleştirilecek. Buna göre fuarın ziyaret saatleri 20.30’a kadar uzatılacak. Uygulama ile, katılımcı firmalar ve sektör profesyonellerinin, daha fazla iş görüşmesi ve networking yapabilmesi amaçlanıyor. Özellikle uluslararası alıcılarla yeni iş bağlantılarının geliştirilmesini hedefleyen “Uzun Perşembe” ile, ziyaretçiler fuarı daha uzun süre deneyimleme imkânı bulurken, firmalar da potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştirebilecek.

Fuarla Eş Zamanlı Seminerler Sektörün Geleceğine Yön Veriyor

CBME Türkiye kapsamında fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen seminerlerde; ABD pazarına girişte marka, ortaklık, fason üretim ve ihracat seçenekleri, Dijital Ürün Pasaportu, kadınların tekstilde üretimden yönetime uzanan rolleri ve dijitalleşmenin yaratabileceği fırsatlar konuşulacak. Dünyanın bir numaralı trend öngörü firması WGSN’nin hazırladığı CBME Türkiye özel trend seminerinde ise 2027/2028 Sonbahar/Kış çocuk modası ve tüketici davranışlarına ilişkin ipuçları paylaşılacak.

13 Kasım Cuma akşamına kadar ziyarete açık olan 44.Uluslararası Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye’yi takip etmek isteyen sektör profesyonelleri https://link.informa.com/CRK linki üzerinden ücretsiz online kayıtlarını yaptırabilirler.

