Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ Ankara kurası ne zaman?

TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 81 ili kapsayacak şekilde kademeli olarak ilerliyor ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar tüm hak sahiplerinin belirlenmesi hedefleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, 500 bin konutun aslan payını alan İstanbul, Ankara ve İzmir için geri sayım başladı. Toplamda 81 ili kapsayan kura takvimi 29 Aralık 2025'te start almıştı; şimdi ise gözler Şubat ayının sonuna odaklandı.