Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ Ankara kurası ne zaman?

TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 81 ili kapsayacak şekilde kademeli olarak ilerliyor ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar tüm hak sahiplerinin belirlenmesi hedefleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, 500 bin konutun aslan payını alan İstanbul, Ankara ve İzmir için geri sayım başladı. Toplamda 81 ili kapsayan kura takvimi 29 Aralık 2025'te start almıştı; şimdi ise gözler Şubat ayının sonuna odaklandı.
9-13 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan TOKİ kura takvimiyle birlikte; Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerindeki hak sahipleri belirleniyor. Sosyal konut projesinde bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun çekilişi tamamlanacak olsa da, gözlerin çevrildiği 3 büyük ilin kura tarihleri henüz resmiyet kazanmadı.
Ankara özelinde ise 21 bin 780 konutla aslan payı Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan gibi merkez ilçelere ayrılmış durumda. Başkentteki diğer önemli kontenjanlar Sincan Temelli’de 4.000, Polatlı’da 1.500, Beypazarı’nda 750, Çubuk ve Elmadağ’da 500'er, Kahramankazan’da ise 300 konut olarak belirlendi.
Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?
Ankara için açıklama geldiğinde, sonucunuzu şu kanallardan anlık olarak kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı.
Canlı Yayın: TOKİ’nin resmî YouTube kanalı üzerinden kura çekimleri saat 10.00 itibarıyla canlı izlenebilir.
Haftalık kura programı şu şekilde ilerleyecek:
9 Şubat: Yozgat ve Kütahya
10 Şubat: Bilecik
11 Şubat: Çankırı
12 Şubat: Bolu
13 Şubat: Tekirdağ ve Balıkesir
Bu etapla beraber Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kritik bir aşama daha geride bırakılmış olacak.