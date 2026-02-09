2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lisans, önlisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri

2026 KPSS Lisans takvimi, dört yıllık fakülte mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için en kapsamlı sınav maratonunu işaret ediyor. Bu yılki sınavlar, hem merkezi atamalarda kullanılan P3 puanını hem de öğretmenlik ve uzmanlık kadroları için gereken puan türlerini belirleyecek.

2026 KPSS Lisans Sınav Takvimi

Süreci hatasız yönetebilmeniz için kritik tarihler şu şekildedir:

Başvuru Süreci: 1 – 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

Sonuçların İlanı: 7 Ekim 2026

Oturum İçerikleri ve Puan Türleri

Adayların hedefledikleri kadrolara göre katılacakları oturumlar farklılık göstermektedir:

Genel Yetenek - Genel Kültür: Tüm adayların girmesi zorunlu olan sabah oturumudur. B grubu (düz memurluk) kadroları için kullanılan P3 puanı bu oturumla hesaplanır.

Alan Bilgisi: Müfettiş, uzman yardımcısı ve kaymakam gibi A grubu kadroları hedefleyen adayların katıldığı oturumlardır. Hukuk, İktisat, İşletme ve Maliye gibi derslerden oluşur.