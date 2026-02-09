ARA
  • 2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lisans, önlisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri

2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lisans, önlisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte, milyonlarca memur adayının beklediği KPSS maratonunun detayları netleşti. Peki 2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lisans, önlisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri

2026 KPSS başvuruları ne zaman? Ortaöğretim, lisans, önlisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi doğrultusunda, tüm eğitim düzeylerini kapsayan KPSS süreci netlik kazandı. 2026 yılı, tüm öğrenim düzeylerinde (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) sınavların yapılacağı "çift yıl" olması nedeniyle büyük önem taşıyor.  

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, lise mezunu binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026-KPSS Ortaöğretim süreci sonbahar dönemine odaklanmış durumda. Belirlenen takvim doğrultusunda başvurular 27 Ağustos 2026 ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden kabul edilecek.

Adayların memuriyet hayaliyle ter dökeceği büyük sınav 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın ardından yapılacak değerlendirmelerin sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu takvim, özellikle çift yıllarda alınan puanların iki yıl boyunca merkezi atamalarda kullanılabilmesi nedeniyle adaylar için stratejik bir öneme sahip.

2026 KPSS Ön Lisans takvimi, iki yıllık üniversite mezunları ve mezun olabilecek durumdaki öğrenciler için netleşti. Bu yıl alınacak puanlar, iki yıl boyunca merkezi ve açıktan memur alımlarında (P93 puan türüyle) kullanılabilecek.

İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınavına dair tüm kritik bilgiler:

 Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Geç Başvuru Günü: 19 – 20 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026 Pazar

Sınav Saati: 10.15 (Adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacaktır.)

Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026 

2026 KPSS Lisans takvimi, dört yıllık fakülte mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için en kapsamlı sınav maratonunu işaret ediyor. Bu yılki sınavlar, hem merkezi atamalarda kullanılan P3 puanını hem de öğretmenlik ve uzmanlık kadroları için gereken puan türlerini belirleyecek.

 2026 KPSS Lisans Sınav Takvimi

Süreci hatasız yönetebilmeniz için kritik tarihler şu şekildedir:

Başvuru Süreci: 1 – 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

Sonuçların İlanı: 7 Ekim 2026

Oturum İçerikleri ve Puan Türleri

Adayların hedefledikleri kadrolara göre katılacakları oturumlar farklılık göstermektedir:

Genel Yetenek - Genel Kültür: Tüm adayların girmesi zorunlu olan sabah oturumudur. B grubu (düz memurluk) kadroları için kullanılan P3 puanı bu oturumla hesaplanır.

Alan Bilgisi: Müfettiş, uzman yardımcısı ve kaymakam gibi A grubu kadroları hedefleyen adayların katıldığı oturumlardır. Hukuk, İktisat, İşletme ve Maliye gibi derslerden oluşur.

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi olarak görev almak isteyen adaylar için netleşti. Yılın son büyük KPSS oturumu olan DHBT süreci şu şekilde ilerleyecek:

 2026 KPSS DHBT Takvimi

Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

Geç Başvuru Günü: 8 Ekim 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026
