İŞKUR personel alımı: 70 bin personel alımına dair merak edilenler

İŞKUR tarafından yayımlanan Şubat 2026 ilanları, 80 ilde yaklaşık 70 bin vatandaşa yeni iş kapısı aralıyor. İŞKUR 70 bin personel alımına dair merak edilenleri derledik...

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İŞKUR personel alımı: 70 bin personel alımına dair merak edilenler

Özel sektör firmalarının talepleri doğrultusunda açılan İŞKUR pozisyonları sınav stresi olmadan ve birçok kadroda deneyim aranmadan istihdam imkanı sunuyor. İŞKUR tarafından yayımlanan Şubat 2026 ilanları da 80 ilde yaklaşık 70 bin vatandaşa yeni iş kapısı aralıyor.

Şehir Bazlı Dağılım ve Öne Çıkan İller

Hakkari dışındaki tüm illeri kapsayan alımlarda, sanayi ve ticaretin kalbi olan büyükşehirler en yüksek kontenjanlara sahip:

İstanbul: 13.380 kişi

Ankara: 6.782 kişi

Bursa: 3.684 kişi

Kayseri: 3.584 kişi

İzmir: 3.159 kişi

Kocaeli: 3.134 kişi

En Çok Personel Aranan Meslek Grupları

İlanlar arasında hem vasıfsız iş gücü hem de teknik uzmanlık gerektiren yüzlerce farklı kadro bulunuyor. İşte listenin başında yer alanlar:

Genel Beden İşçisi: 12.991

Temizlik Görevlisi: 2.406

Satış Danışmanı: 1.167

Dikiş Makineci: 1.098

Ön Muhasebeci: 1.017

Paketleme İşçisi: 995

Garson / Servis Elemanı: 990

Güvenlik Görevlisi: 763

70 bin personel alımı başvuru şartları ve süreç

Bu ilanlar kamu alımı olmadığı için KPSS şartı aranmıyor. Temel kriterler şu şekildedir:

T.C. vatandaşı ve İŞKUR’a kayıtlı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

İlan edilen pozisyonun özel niteliklerini (eğitim, sertifika vb.) taşımak.

Sağlık engelinin bulunmaması ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmek.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular fiziksel olarak İŞKUR müdürlüklerinden yapılabileceği gibi, dijital ortamda esube.iskur.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Adaylar "Açık İş İlanları" sekmesinden şehir ve meslek filtrelemesi yaparak kendilerine en uygun ilanı seçip "Başvur" butonuna basarak süreci başlatabiliyorlar.
