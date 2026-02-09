İŞKUR personel alımı: 70 bin personel alımına dair merak edilenler

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular fiziksel olarak İŞKUR müdürlüklerinden yapılabileceği gibi, dijital ortamda esube.iskur.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Adaylar "Açık İş İlanları" sekmesinden şehir ve meslek filtrelemesi yaparak kendilerine en uygun ilanı seçip "Başvur" butonuna basarak süreci başlatabiliyorlar.