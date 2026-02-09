İŞKUR personel alımı: 70 bin personel alımına dair merak edilenler

Özel sektör firmalarının talepleri doğrultusunda açılan İŞKUR pozisyonları sınav stresi olmadan ve birçok kadroda deneyim aranmadan istihdam imkanı sunuyor. İŞKUR tarafından yayımlanan Şubat 2026 ilanları da 80 ilde yaklaşık 70 bin vatandaşa yeni iş kapısı aralıyor.
Şehir Bazlı Dağılım ve Öne Çıkan İller
Hakkari dışındaki tüm illeri kapsayan alımlarda, sanayi ve ticaretin kalbi olan büyükşehirler en yüksek kontenjanlara sahip:
İstanbul: 13.380 kişi
Ankara: 6.782 kişi
Bursa: 3.684 kişi
Kayseri: 3.584 kişi
İzmir: 3.159 kişi
Kocaeli: 3.134 kişi
En Çok Personel Aranan Meslek Grupları
İlanlar arasında hem vasıfsız iş gücü hem de teknik uzmanlık gerektiren yüzlerce farklı kadro bulunuyor. İşte listenin başında yer alanlar:
Genel Beden İşçisi: 12.991
Temizlik Görevlisi: 2.406
Satış Danışmanı: 1.167
Dikiş Makineci: 1.098
Ön Muhasebeci: 1.017
Paketleme İşçisi: 995
Garson / Servis Elemanı: 990
Güvenlik Görevlisi: 763
70 bin personel alımı başvuru şartları ve süreç
Bu ilanlar kamu alımı olmadığı için KPSS şartı aranmıyor. Temel kriterler şu şekildedir:
T.C. vatandaşı ve İŞKUR’a kayıtlı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
İlan edilen pozisyonun özel niteliklerini (eğitim, sertifika vb.) taşımak.
Sağlık engelinin bulunmaması ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmek.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurular fiziksel olarak İŞKUR müdürlüklerinden yapılabileceği gibi, dijital ortamda esube.iskur.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Adaylar "Açık İş İlanları" sekmesinden şehir ve meslek filtrelemesi yaparak kendilerine en uygun ilanı seçip "Başvur" butonuna basarak süreci başlatabiliyorlar.