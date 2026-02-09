Savunmada dışa bağımlılıktan kurtaracak: 25 mm TRM topu geliyor

"Dünyada sadece birkaç ülkenin ve şirketin geliştirebildiği bir silah sistemi. 25 mm orta kalibre silah sistemi entegre olduğu platformlarda 2 kilometrenin üzerinde etkili menzili ve 25 mm kalibrenin getirmiş olduğu yüksek balistik tahrip gücüyle özellikle zırhlı tehditleri hedefliyor. Böyle olduğunda da 4x4, 8x8 bir zırhlı aracın üzerine bu silahı entegre ettiğinizde 2 kilometreden gördüğünüz herhangi bir zırhlı aracı etkisiz hale getirme şansınız bulunmakta. Bu da sahada size önemli bir kuvvet çarpanı olarak geliyor. Projemiz oldukça zorlu, Türk ordusuna yakışan kaliteyi yakalamak için Savunma Sanayii Başkanlığının da desteğiyle belirlenmiş en zorlu şartların birçoğunu bitirdi. Yakın zamanda envantere gireceğinin müjdesini vermek için heyecanla bekliyoruz. SARSILMAZ ve TR Mekatronik olarak bu müjdeyi vermenin gururunu yaşıyoruz."