Gıda ihracatçıları ABD’ye göz dikti

Temmuz 10, 2019 0 Yorum 79 Okunma
Gıda ihracatçıları ABD’ye göz dikti

Yılda 150 milyar dolarlık gıda ithalatı yapan ABD, Türkiye’deki gıda ihracatçıları için de ‘cazibe merkezi’ haline geldi.

Türkiye 2018’de ABD’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık gıda ihracatı yaptı.

Gıda sektörü, üç yıl içinde bu rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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