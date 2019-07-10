Gıda ihracatçıları ABD’ye göz dikti
Yılda 150 milyar dolarlık gıda ithalatı yapan ABD, Türkiye’deki gıda ihracatçıları için de ‘cazibe merkezi’ haline geldi.
Türkiye 2018’de ABD’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık gıda ihracatı yaptı.
Gıda sektörü, üç yıl içinde bu rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber OSS başkanı Ziya Özalp oldu
Sonraki haber İstanbul’da en pahalı oteller hangileri?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?