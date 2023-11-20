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Hamside en çok satış bu 3 ülkeye yapıldı

Türkiye'den yılın 10 ayında yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 11 milyon 168 bin dolara ulaştı. En fazla dı satım Fransa, Belçika ve Almanya'ya yapıldı.

20 Kasım 2023 | 16:14
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Hamside en çok satış bu 3 ülkeye yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den 10 ayda 2 bin ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 11 milyon 168 bin dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış anlamına geldiğini ifade etti.

Gürdoğan, hamsinin bu dönem 25 ülkede alıcı bulduğunu vurgulayarak, "Fransa, Belçika ve Almanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Fransa'ya bu dönem 4 milyon 7 bin 179, Belçika'ya 3 milyon 507 bin 586, Almanya'ya da 958 bin 133 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı Özbekistan, Lübnan, Irak, Moldova, Malezya ve Somali'ye de bu dönem hamsi ihraç edildiğini kaydeden Gürdoğan, ihracat potansiyelinin daha da artması için hamsinin büyük boya ulaşmasını ve bollaşmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gürdoğan, havaların soğuması ve hamsinin bollaşmasıyla ilerleyen günlerde ihracatın daha da artacağına inandıklarını bildirdi.

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