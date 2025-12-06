ARA
  Kurutma işlemi 15-30 gün sürüyor kilosu 2 bin lira

Kurutma işlemi 15-30 gün sürüyor kilosu 2 bin lira

Kars’ta kaz kesimlerinin tamamlanmasıyla birlikte geleneksel kurutma süreci başladı. Kazların kilosu ise binlerce liradan alıcı buluyor.


Son Güncellenme:
Kurutma işlemi 15-30 gün sürüyor kilosu 2 bin lira

Kars’ta kaz sezonu hareketlendi. Türkiye’nin önde gelen kaz yetiştiriciliği merkezlerinden olan kentte, kesimlerin tamamlanmasının ardından yöreye özgü geleneksel kurutma süreci de başladı. Kars’ta çetin kış şartlarında hazırlanan kurutulmuş kazlar, geleneksel sürecin tamamlanmasıyla ocak ayından itibaren tüketilmeye başlanacak.

1 Temizlenip tuzlandıktan sonra askılara asılıyor

Temizlenip tuzlandıktan sonra askılara asılıyor

Kars'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve ilk karın yağmasıyla birlikte kaz kesimleri tamamlandı. Kesilen kazlar, temizlenip tuzlandıktan sonra, kurutulmak üzere evlerin çatı saçaklarının altına, balkonlara veya özel olarak kurulan askılara asılıyor.

2 "Kazlar soframızın vazgeçilmezidir"

"Kazlar soframızın vazgeçilmezidir"

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde kaz yetiştiriciliği yapan Haluk Koçak, "Kazları civcivken aldık, 6-7 ayda büyütüp besledik. Kazlar son aşamasına geldi. Kazlar soframızın vazgeçilmezidir. Kars’ın değeridir, lezzetidir. Kazlarımızı kuruttuk, tuzladık, sofralara hazır hale getirdik" dedi.

3 Kaz etinin lezzetini artırıyor

Kaz etinin lezzetini artırıyor

Kaz etinin lezzetini artıran ve uzun süre saklanmasını sağlayan bu geleneksel yöntem, Kars'ın iklim şartlarından gücünü alıyor. 

4 Etin rüzgar alması sağlanıyor

Etin rüzgar alması sağlanıyor

Kaz etleri, özellikle sabah ve akşam ayazını alması için yüksek yerlere asılıyor. Bu, etin hem rüzgar almasını hem de soğuğun iyice işlemesini sağlıyor.

5 "Kurutma sırasında kesinlikle güneş görmemeli"

"Kurutma sırasında kesinlikle güneş görmemeli"

Üreticiler, kaz etinin lezzetini kaybetmemesi için kurutma sırasında kesinlikle güneş görmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Güneşin etin tadını bozduğu belirtiliyor.

6 Kurutma işlemi 15-30 gün arasında sürüyor

Kurutma işlemi 15-30 gün arasında sürüyor

Kurutma işlemi, hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 15 ila 30 gün arasında sürüyor. Kuruyan kazlar daha sonra kış boyunca tüketilmek üzere serin yerlerde muhafaza ediliyor.

7 Kilosu 2 bin liradan satılıyor

Kilosu 2 bin liradan satılıyor

Kars kazının bölge insanı için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda önemli bir kültürel miras ve geçim kaynağı olduğu belirtiliyor.

Yetiştiriciler, doğal ortamda, arpa ve çayır otu ile beslenen kazların etinin lezzetinin eşsiz olduğuna dikkat çekiyor. Kurutulan kazlar, kilosu 2 bin liradan satılıyor, 3 kilo gelen bir kaz 6 bin liraya alıcı buluyor.
