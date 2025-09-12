Kişi başı balık tüketimi 8 kilograma ulaştı

Son yıllarda ülkemizde balığın alternatif bir protein kaynağı olarak görülmesiyle tüketim oranları her geçen gün artış gösteriyor. 2019’da tüketim ortalaması 6 kg civarındayken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 2024 Su Ürünleri Raporu'na göre 2023 yılında Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su ürünleri tüketimi Türkiye’de 7.2 kg seviyesinde gerçekleşti. Bu artışa paralel olarak 2024’te yıllık kişi başı balık tüketiminin ise 8 kilograma ulaştığı tahmin ediliyor.

Balık tüketiminde yaşanan artışı kendi tezgahlarında da yaşayarak satışlarını 4 yılda 2 katına çıkaran Metro Türkiye, yeni sezonda mutfakların güvenilir balık ihtiyacını zengin çeşitlilikle karşılayarak balık tüketiminin artmasını desteklemeyi hedefliyor.

Balıkta en önemli konu başlıkları; tazelik, güvence ve çeşitlilik

“Müşterilerimize sunduğumuz her bir balığın arkasında emek ve uzmanlık var” diyen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Baykal, bu başlıklara ilişkin çalışmalarını şöyle özetliyor: “Kooperatiflerle yürüttüğümüz iş birlikleri ile doğrudan kaynağından balık tedariki sağlıyoruz. Alınan taze balıkları, soğuk zinciri hiçbir adımda bozmadan balık platformuna taşıyoruz. Balığın denizden sofralara ulaşan yolculuğunda her adımını titizlikle denetliyor; 20 soruluk gıda güvenliği denetim soru listesi, 12 kriterde izlenebilirlik kontrolü, 30 farklı platform kontrol süreci ve 5 parametrede yapılan analizlerle balığın kalitesini güvence altına alınıyoruz. Su ürünleri mühendisleri; solungaç, göz, doku, koku, pul, renk, parazit varlığı, buzlama, ambalaj koşulları, sıcaklık ve raf ömrü gibi birçok kalite kontrol adımını özenle takip ediyor. Mağazalarımızda ise balığın yıkandığı sudan sergilendiği rafa kadar her detay inceleniyor. Yapılan tüm bu düzenli analizler ve kontroller sayesinde Metro Türkiye, kalite ve güvencesinden emin olmadığı hiçbir balığı reyonlarına taşımıyor. Sunduğumuz taze balık çeşitleriyle yıl boyunca olduğu gibi balık sezonunda da müşterilerimizin güvenilir alışveriş noktası olmaya devam edeceğiz.’’

Balığa dair 12 farklı bilgi ‘izleme’ imkanı

Tüketicilere balığın nereden geldiği, nasıl yakalandığı ve hangi koşullarda işlendiği hakkında bilgi sunan Balıkta izlenebilirlik uygulamaları, gıda güvenliğini artırmak, sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek açısından da çok kritik. Metro Türkiye’nin sunduğu izlenebilirlik çözümleri ile balıkseverleri tabaklarında ne olduğu, nerede, ne zaman ve kim tarafından avlandığı ve içeriği konusunda bilgilendirdiğine dikkat çeken Baykal, “Balıkta İzlenebilirlik uygulamamızla deniz balığında 12 farklı bilgiye yüzde 100’e yakın izlenebilirlikle sunulması, tüketicilerin QR kodu teknolojisi sayesinde balıkların hangi denizden, ne zaman, hangi tekne tarafından, hangi avcılık metodu ile yakalandığı ve besin değerleri gibi bilgileri hızla ve kolaylıkla öğrenmesini mümkün kılıyor” diyor.

100’den fazla çeşitte deniz ürünü

Balık, hem lezzeti hem de yüksek besin değeriyle dört mevsim sofralarda yer alması gereken bir gıda. Hamit Baykal, Metro Türkiye’nin bu değeri geleceğe aktarmak için doğru avcılık yöntemlerini, yasal boy ve üreme limiti kriterlerini ve sürdürülebilirlik ilkelerini gözettiğini vurgulayarak, “Şirket olarak ‘Sudaki Yaşam’ hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz projelerle denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve balık popülasyonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunuyoruz. Global Balık ve Su Ürünleri Satın Alma Politikası kapsamında en çok sattığımız 12 tür balık ve su ürünlerinin sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerden temin edilmesini de sağlıyoruz. Ülkemizin yanı sıra tüm dünyadan farklı su ürünlerini tedarik ederek hamsi, palamut, barbun, tekir, istavrit, dülger, sardalya, lüfer gibi çeşitlerin yanı sıra istiridye, midye, akivades, ahtapot, kalamar, karides, ıstakoz, sübye, langustin, yengeç gibi 100’den fazla çeşitte deniz ürününü yıl boyunca müşterilerimizle buluşturuyoruz. Zengin çeşitliliği, yüksek ürün bulunurluğu ile destekleyen Metro Türkiye, profesyonel mutfaklarda servis edilen her bir balığın, her zaman aynı kalitede tabaktaki yerini alabilmesini sağlıyor” bilgisini verdi.