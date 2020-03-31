İngiltere ve İrlanda’da toplam 73 restoranı ve yaklaşık 2 bini aşkın çalışanı bulunan 21 yıllık restoran zinciri Carluccio’s, koronavirüs salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle iflasını açıkladı

Restoran zincirinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle şirketin iflas ettiği bildirildi.

21 yıl önce Londra’da İtalyan şef Antonio Carluccio tarafından kurulan Carluccio’s’un bünyesinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu.

Zincirin, iflasın ardından çalışanların üç ay boyunca İngiliz hükümeti tarafından maaşlarının yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar ödenmesini öngören hibe programından faydalanması bekleniyor.

Restoran zincirinin iflas sürecini yöneten FRP şirketinin ortaklarından Geoff Rowley ise, “Daha önce hiç örneği görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Konaklama ve ağırlama sektörünün koranavirüs nedeniyle karşılaştığı zorluklar ortada.“ ifadelerini kullandı.

Zincirin İngiltere ve İrlanda’da toplam 73 restoranı vardı.