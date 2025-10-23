Manisa'da üzüm bereketi: Verim ve kalite yüz güldürdü

Ülgen, ilaçlama ve gübrelemede özenli olduklarını, her bağın ziraat mühendisi bulunduğunu söyleyip, "Bağlara nasıl çocuğumuza bakıyorsak o kadar değerli bakıyoruz. Kar da yağsa soğuk da olsa her gün gideriz bağlara bakarız. Onun için o soğuktan zarar az gördük. İyi baktığımız için sonradan gelen, yeniden uyanan filizlerden üzüm doğdu. Üzümüne iyi bakan bağcı mağdur olmadı. Yani üzüm var, sıkıntı yok. Rekoltede sıkıntı yok. Bu ovada, bizim Sarıgöl'de 500 bin ton üzüm var ve 120 bin dönüm bağımız var." ifadelerini kullandı.