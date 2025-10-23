Manisa'da üzüm bereketi: Verim ve kalite yüz güldürdü

Türkiye’nin sofralık üzüm üretiminin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, bu yılki ürün hem verimi hem de kalitesiyle üreticilerin yüzünü güldürüyor.
Geçen yıl "mildiyö" hastalığına bağlı verim kaybı yaşayan bölge çiftçisi, titiz bakım ve koruması sayesinde bağlarının önemli bölümünü 10 Nisan'daki zirai dondan kurtardı.
İlaçlama ve gübrelemeye özen gösterilmesi, bağlarda ziraat mühendisi kontrolü gibi tedbirler, ürün kalitesi ve rekolteyi artırdı.
Her yıl aralık ayı ortasına kadar hasadın sürdüğü bölgede yetiştirilen üzümlerin önemli bölümü Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya'ya ihraç ediliyor.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üreticilerin bu yıl bağlarını hem doluya hem de soğuğa karşı koruduğunu, önlemlerin yanı sıra titiz bakımın da olumlu sonuç verdiğini belirtti.
İlçede sonbahar koşullarına rağmen hasadın sürdüğünü belirten Ülgen, "Daha 200 bin ton üzüm var ovada. Bu ova şu anda para basıyor. Bağları örttük, korumaya aldık. Doluya, soğuğa karşı önlem aldık. Bağlarımıza iyi baktık ve bugünlere getirdik." ifadelerini kullandı.
Ülgen, rekoltenin yanı sıra kalitenin de yüksek olduğunu kaydederek, "Biz Sarıgöl bağcıları, üzüme çok iyi bakıyoruz. Evet bizi de soğuk vurdu, dolu bizde de oldu. Ama bağlarımız çok bakımlı olduğu için soğuktan sonra o ikinci çıkan gözlerde çok üzüm geldi. Rekoltemiz geçen yıla göre en az iki misli veya daha fazlası." dedi.
Ülgen, ilaçlama ve gübrelemede özenli olduklarını, her bağın ziraat mühendisi bulunduğunu söyleyip, "Bağlara nasıl çocuğumuza bakıyorsak o kadar değerli bakıyoruz. Kar da yağsa soğuk da olsa her gün gideriz bağlara bakarız. Onun için o soğuktan zarar az gördük. İyi baktığımız için sonradan gelen, yeniden uyanan filizlerden üzüm doğdu. Üzümüne iyi bakan bağcı mağdur olmadı. Yani üzüm var, sıkıntı yok. Rekoltede sıkıntı yok. Bu ovada, bizim Sarıgöl'de 500 bin ton üzüm var ve 120 bin dönüm bağımız var." ifadelerini kullandı.