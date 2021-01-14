400 milyon Euro’luk büyüklüğe sahip olan organik pazarında, pandemi döneminde doğal ürünlere yönelim ile bu yıl yüzde 10’luk büyüme bekleniyor.

Beş yıl sonra hacmini ikiye katlayacağı öngörülen sektörde, şirketler de yeni yatırımlarını sürdürüyor. Organik sektörü, ağırlıklı olarak tarım ve gıda ürünleriyle ön plana çıksa da aslında kozmetik ürünlerinden tekstile kadar pek çok alanı kapsıyor.

Bu ürünlere olan talebin artmasına bağlı olarak pazar hem global düzeyde hem de Türkiye özelinde büyüyor. Dünya genelinde organik üretim alanı, üretim miktarı, üretici sayısı, tüketici talebi ve buna bağlı olarak gelişen organik ürün pazarı hacmi, her yıl istikrarlı olarak artmaya devam ediyor.

10 yıl önce dünyada yakaşık 40 milyar Euro’luk organik ürün pazarı vardı. Bugün gelinen noktada ise 2,8 milyon üretici 71,5 milyon hektarlık alanda organik üretim yapıyor.

Tüm dünyada 97 milyar Euro’luk organik ürün pazarı oluşmuş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında