Pide harcında tek tırnak eti, çikolata ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi! O ürünler ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (aynı değeri taşımayan madde eklenmesi) ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi.

Listeye yeni marka ve ürünler eklenirken, yapılan denetimlerde ürünlerin içinden çıkanlar dikkat çekti. Buna göre bir markanın dana pide harcında tek tırnaklı etine rastlanırken; çikolata, macun ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi tespit edildi. Yine başka bir markanın fıstıklı sarmasında gıda boyasına, dana etli piliç kasap köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti tespitine rastlandı.

Ayrıca, bir diğer markanın dana sucuğunda kanatlı eti, pide iç harcında ise sakatat tespit edildi.

İşte 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla güncellenen listelerde yer alan markaların ürünleri ve içeriğinde tespit edilenler...