Pide harcında tek tırnak eti, çikolata ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi! O ürünler ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (aynı değeri taşımayan madde eklenmesi) ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi.
Listeye yeni marka ve ürünler eklenirken, yapılan denetimlerde ürünlerin içinden çıkanlar dikkat çekti. Buna göre bir markanın dana pide harcında tek tırnaklı etine rastlanırken; çikolata, macun ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi tespit edildi. Yine başka bir markanın fıstıklı sarmasında gıda boyasına, dana etli piliç kasap köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti tespitine rastlandı.
Ayrıca, bir diğer markanın dana sucuğunda kanatlı eti, pide iç harcında ise sakatat tespit edildi.
İşte 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla güncellenen listelerde yer alan markaların ürünleri ve içeriğinde tespit edilenler...
1 Fıstıklı sarmada gıda boyası, kebapta kanatlı eti
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Zeytunaoğlu Tatlı ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi
|Fıstıklı Sarma
|Gıda boyası tespiti
|Gülseren Kurt
|Tereyağı
|Bitkisel yağ tespiti
|Has Manisa Kebap - Seyhan Özbekin
|Manisa Kebap (çiğ dana etinden)
|Kanatlı eti tespiti
|Harbiye Dönercilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Seyyar Tezgah)
|Harbiye Kebap (piliç bonfileden hazırlanmış çiğ harç)
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Nefissal)
|Dana etli piliç kasap köfte (dondurulmuş)
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
2 Dana sucukta kanatlı eti, pide iç harcında sakatata rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Nefissal)
|Parmak piliç köfte (pişmiş, dondurulmuş)
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Hakimiyet)
|Isıl işlem görmüş piliç kuvez sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Zirve Sucuk ve Pastırmacılık - Ramazan Helvacı (Zirve)
|Premium dana sucuk
|Kanatlı eti tespiti
|Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri - Beytullah Yeşilçayır (Lezzeti Keyif)
|Isıl işlem görmüş piliç sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Batı Pide Kebap Salonu - Osman Özkutlu
|Dana kıymalı pide iç harcı (çiğ)
|Sakatat (kalp) tespiti
3 Urfa kebapta kanatlı etine rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Urfa Ciğer Kebap Pide Salonu (Pide Ve Ötesi) - Hicran Yalçın
|Urfa kebap (çiğ)
|Kanatlı eti tespiti
|Peri Pide Lahmacun ve Izgara Salonu - Nuriye Çalışcı
|Pide iç harcı
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
|Kamburoğlu Tarım Otomotiv ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Kamburoğlu)
|Natürel sızma zeytinyağı (750 ml)
|Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti
|Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (TVK Tarım)
|Natürel sızma zeytinyağı (5 litre)
|Daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağları karıştırılması tespiti
4 Sızma zeytinyağında tohum yağları, çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Kimplus Kimya Plastik Gıda Temizlik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Güney Egeden)
|Natürel sızma zeytinyağı (5 L)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|DGL Gıda - Enes Çelik (DGL Gıda)
|Doğadan Gelen Lezzet natürel sızma zeytinyağı
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|DGL Gıda - Enes Çelik (DGL Gıda)
|Olivera Gold natürel sızma erken hasat zeytinyağı
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|Yayla Balpınarı Gıda Tarım Ambalaj Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Natural süzme çiçek balı (1000 gr)
|Taklit veya tağşiş tespiti
|Çatıllar Gıda - Vehbi Yeşil (Çatıllar)
|Süzme çiçek balı
|Taklit veya tağşiş tespiti
5 Dana pide harcında tek tırnaklı eti, çikolata, macun ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Dönerci Ali’nin Yeri - Aysel Yetişkin
|Dana pide harcı (çiğ)
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Mmi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong)
|Bitkisel karışımlı çikolata
|İlaç etken maddesi tespiti
|Mmi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong)
|Ginseng macun
|İlaç etken maddesi tespiti
|Kurudere Kurban Baharat - Ayşe Yerlikaya (Heybetli)
|Ballı çakşır kökü macun
|İlaç etken maddesi tespiti
|Sanita Tarım Ürünleri Baharat Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Sanita)
|Tatlı toz biber (1000 gr)
|Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
|Mmi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong)
|Ginsengli tutti frutti aromalı gazlı içecek (150 ml)
|İlaç etken maddesi tespiti