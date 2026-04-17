  • Pide harcında tek tırnak eti, çikolata ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi! O ürünler ifşa edildi

Pide harcında tek tırnak eti, çikolata ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi! O ürünler ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelleyerek yeni marka ve ürünleri kamuoyuna açıkladı. Güncellenen listede dana kıymada kanatlı eti, çikolata ve gazlı içeceklerde ilaç etken maddesi, baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, pide iç harcında ise sakatat tespit edilmesi dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (aynı değeri taşımayan madde eklenmesi) ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi.

Listeye yeni marka ve ürünler eklenirken, yapılan denetimlerde ürünlerin içinden çıkanlar dikkat çekti. Buna göre bir markanın dana pide harcında tek tırnaklı etine rastlanırken; çikolata, macun ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi tespit edildi. Yine başka bir markanın fıstıklı sarmasında gıda boyasına, dana etli piliç kasap köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti tespitine rastlandı. 

Ayrıca, bir diğer markanın dana sucuğunda kanatlı eti, pide iç harcında ise sakatat tespit edildi.

İşte 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla güncellenen listelerde yer alan markaların ürünleri ve içeriğinde tespit edilenler...

 

 

 

1 Fıstıklı sarmada gıda boyası, kebapta kanatlı eti

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Zeytunaoğlu Tatlı ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Dış Ticaret Limited ŞirketiFıstıklı SarmaGıda boyası tespiti
Gülseren KurtTereyağıBitkisel yağ tespiti
Has Manisa Kebap - Seyhan ÖzbekinManisa Kebap (çiğ dana etinden)Kanatlı eti tespiti
Harbiye Dönercilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Seyyar Tezgah)Harbiye Kebap (piliç bonfileden hazırlanmış çiğ harç)Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Nefissal)Dana etli piliç kasap köfte (dondurulmuş)Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

2 Dana sucukta kanatlı eti, pide iç harcında sakatata rastlandı

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Nefissal)Parmak piliç köfte (pişmiş, dondurulmuş)Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Hakimiyet)Isıl işlem görmüş piliç kuvez sucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Zirve Sucuk ve Pastırmacılık - Ramazan Helvacı (Zirve)Premium dana sucukKanatlı eti tespiti
Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri - Beytullah Yeşilçayır (Lezzeti Keyif)Isıl işlem görmüş piliç sucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Batı Pide Kebap Salonu - Osman ÖzkutluDana kıymalı pide iç harcı (çiğ)Sakatat (kalp) tespiti

3 Urfa kebapta kanatlı etine rastlandı

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Urfa Ciğer Kebap Pide Salonu (Pide Ve Ötesi) - Hicran YalçınUrfa kebap (çiğ)Kanatlı eti tespiti
Peri Pide Lahmacun ve Izgara Salonu - Nuriye ÇalışcıPide iç harcıKanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Kamburoğlu Tarım Otomotiv ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Kamburoğlu)Natürel sızma zeytinyağı (750 ml)Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti
Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (TVK Tarım)Natürel sızma zeytinyağı (5 litre)Daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağları karıştırılması tespiti

4 Sızma zeytinyağında tohum yağları, çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Kimplus Kimya Plastik Gıda Temizlik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Güney Egeden)Natürel sızma zeytinyağı (5 L)Tohum yağları karıştırılması tespiti
DGL Gıda - Enes Çelik (DGL Gıda)Doğadan Gelen Lezzet natürel sızma zeytinyağıTohum yağları karıştırılması tespiti
DGL Gıda - Enes Çelik (DGL Gıda)Olivera Gold natürel sızma erken hasat zeytinyağıTohum yağları karıştırılması tespiti
Yayla Balpınarı Gıda Tarım Ambalaj Pazarlama Sanayi Ticaret Limited ŞirketiNatural süzme çiçek balı (1000 gr)Taklit veya tağşiş tespiti
Çatıllar Gıda - Vehbi Yeşil (Çatıllar)Süzme çiçek balıTaklit veya tağşiş tespiti

5 Dana pide harcında tek tırnaklı eti, çikolata, macun ve gazlı içecekte ilaç etken maddesi

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Dönerci Ali’nin Yeri - Aysel YetişkinDana pide harcı (çiğ)Tek tırnaklı eti tespiti
Mmi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong)Bitkisel karışımlı çikolataİlaç etken maddesi tespiti
Mmi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong)Ginseng macunİlaç etken maddesi tespiti
Kurudere Kurban Baharat - Ayşe Yerlikaya (Heybetli)Ballı çakşır kökü macunİlaç etken maddesi tespiti
Sanita Tarım Ürünleri Baharat Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Sanita)Tatlı toz biber (1000 gr)Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
Mmi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong)Ginsengli tutti frutti aromalı gazlı içecek (150 ml)İlaç etken maddesi tespiti
